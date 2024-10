Evo Morales divulga vídeo de suposto ataque a tiros na Bolívia

O ex-presidente da Bolívia Evo Morales divulgou um vídeo nas redes sociais denunciando um ataque a tiros contra o carro em que viajava. Morales, de 65 anos de idade, foi presidente da Bolívia por três mandatos consecutivos, entre 2006 e 2019.

No vídeo divulgado por Morales, aparecem marcas de tiros no carro e o motorista ferido na cabeça e no peito. As imagens mostram o ex-presidente pedindo ajuda e alertando para uma emboscada. Pelo menos 14 tiros teriam sido disparados contra o veículo e não há registro de mortes.

Ao telefone, Morales alertou para o ataque, para a suposta prisão e pediu que os camponeses se mobilizem. ““Estão atirando em nós, estão nos detendo, rapidamente, mobilizem-se”, disse Morales.

Morales acusa o governo de ter planejado sua morte. Ele afirmou que os atiradores estavam em dois veículos e que estavam encapuzados. Os atiradores teriam interceptado o carro de Morales a uma curta distância. O ex-presidente afirmou que uma das balas passaram a centímetros de sua cabeça.

Ataque ao ex-presidente ocorre em meio a manifestações nas estradas

O ataque ao ex-presidente ocorre em um momento em que a Bolívia vive um momento conturbado no cenário político. Morales enfrenta uma investigação por abuso de menor. O ex-presidente se diz vítima de perseguição.

Em meio às acusações de abuso de menores, Morales e seu apoiadores têm feito bloqueios em estradas da Bolívia, com confrontos diretos com a polícia. Os manifestantes são em sua maioria camponeses que apoiam o ex-mandatário.

Apesar de Morales alega que teria havido uma tentativa de prendê-lo. O vice-ministro da segurança, Roberto Rios negou qualquer operação para prender Morales e colocou em dúvida o próprio atentado contra o ex-presidente. Como autoridade responsável pela segurança do Estado, Disse Rios, ele é obrigado a investigar qualquer relato, “seja verdadeiro ou falso”.

Os camponeses que apoiam Morales pretendem dar continuidade aos bloqueios de rodovias pelo país. Ao longo de duas semanas, as mobilizações e enfrentamentos já deixaram mais de dez feridos, mas os tiros contra Morales teriam sido a primeira tentativa de atentado.