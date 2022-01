EUA ultrapassam marca de 1 milhão de casos diários de Covid pela 1ª vez

Os Estados Unidos registraram na segunda-feira, 3, mais de um milhão de novos casos de Covid-19 em um único dia, a primeira vez desde o início da pandemia, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins.

Ao todo, foram relatados 1.082.549 novos casos, embora o número possa estar distorcido devido a um atraso na divulgação de dados devido ao período de festas de fim de ano. Em relação a mortes pela doença, o país registrou uma média de 1.200 por dia durante a última semana.

O novo pico tem como pano de fundo a propagação da variante ômicron do coronavírus no país, que é considerada por especialistas como mais contagiosa, mas com casos menos graves. Atualmente, a cepa responde por cerca de três quartos de todos os novos casos nos Estados Unidos.

Atualmente há cerca de 103 ml pessoas internadas pela doença no país, o maior número em quatro meses. No entanto, especialistas apontam que dificilmente o número de hospitalizações chegará perto do recorde, uma vez que a campanha de vacinação e os tratamentos avançaram consideravelmente em relação ao inverno passado.

Há fatores que ligam o alerta entre autoridades, no entanto, como o alto índice de crianças hospitalizadas. Em dezembro, a cidade de Nova York viu o número de admissões pediátricas aumentar cinco vezes.

Continua após a publicidade

Mais de 60% da população do país já recebeu o esquema vacinal original completo, e 33% já receberam uma dose de reforço.

Dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) mostram que os não vacinados são a grande maioria dos internados do país, ainda que a eficácia da vacina diminua com o tempo. Diante do cenário, as autoridades de saúde americanas enfatizaram a importância da vacinação e pediram que pessoas com mais de 18 anos recebam doses de reforço dos imunizantes disponíveis.

“Se está se perguntando como se manter saudável e proteger seus entes queridos neste inverno, por favor, vacine-se e receba reforços. Use uma máscara em ambientes internos públicos e faça um teste de Covid-19 antes de se reunir com outras pessoas ”, disse Rochelle P. Walensky, diretora dos Centros para Controle e Prevenção de Doenças (CDC), em mensagem durante o período de festas de fim de ano.

Os Estados Unidos seguem em primeiro lugar no ranking mundial de casos e mortes cumulativas. Com uma rápida campanha de imunização no início do ano, o país viu o ritmo cair consideravelmente devido à recusa de grande parte da população em receber as doses.

Desde o início da pandemia, 56 milhões de americanos foram infectados pelo coronavírus e mais de 825 mil morreram.