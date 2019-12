EUA: Tiroteio deixa seis mortos em Nova Jersey

Um tiroteio na região de um cemitério e de um minimercado de produtos kosher (que obedecem à lei judaica) em Jersey City, no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos, deixou nesta terça-feira ao menos seis mortos e três feridos, segundo autoridades locais.

Entre os mortos estão dois homens apontados como responsáveis por terem provocado a troca de tiros, além de um policial e três pessoas que estavam dentro do minimercado.

Segundo informações preliminares, o tiroteio teria começado perto de um cemitério e estaria relacionado a uma ação contra o tráfico de drogas. Foi então que o detetive identificado como Joseph Seals foi baleado e morreu, e outro policial ficou ferido ao levar um tiro no ombro.

Segundo a polícia, dois homens vestidos de preto fugiram em uma caminhonete roubada e que pertence a uma empresa de mudanças. Perseguidos por outros agentes e trocando tiros de forma intensa, eles foram em direção à rua onde fica o minimercado e entraram no estabelecimento.

Publicidade

Sirenes de alerta foram acionadas no bairro de Greenville, o que levou ao fechamento de escolas e estabelecimentos comerciais da região.

Centenas de agentes cercaram o mercado, incluindo membros da SWAT (unidade de elite da polícia) e do FBI (polícia federal). Após a troca de tiros cessar, um robô foi enviado para dentro do estabelecimento, seguido por policiais. Lá foram encontrados os corpos dos suspeitos e de três pessoas que não tinham envolvimento com o crime.

As autoridades de Nova Jersey já descartaram que o caso tenha ligação com o terrorismo, mas o vice-secretário de Imprensa da Casa Branca, Hogan Gidley disse que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu informações sobre o caso desde o início.