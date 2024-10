EUA: pesquisa mostra empate entre Trump e Kamala em estados decisivos para eleição

Faltando apenas duas semanas para as eleições, a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, e o ex-presidente americano Donald Trump continuam em uma disputa acirrada nos sete estados decisivos, segundo pesquisa do jornal The Washington Post em parceria com a Schar School divulgada nesta segunda-feira, 21.

Apesar de Harris aparecer com consistência de dois a quatro pontos percentuais à frente do rival no nível nacional (o agregador de pesquisas FiveThirtyEight mostra nesta segunda que ela tem 48,1% dos votos e ele, 46,4%), a briga de verdade, por quem ainda não decidiu ou pode mudar de voto, acontecerá nos chamados swing states — Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, Geórgia, Nevada, Arizona e Carolina do Norte —, onde as preferências se alternam e cujos delegados decidirão a eleição.

Vantagens insólitas

A candidata democrata aparece à frente na Geórgia, por 51% a 47%, enquanto o republicano tem ligeira superioridade no Arizona (49% a 46%). Ambas vantagens, porém, estão dentro da margem de erro de 4,5 pontos percentuais para mais ou para menos da pesquisa.

Segundo o levantamento, Harris, que tornou-se candidata após a desistência do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em julho, também tem vantagem na Pensilvânia, Michigan e Wisconsin — três estados onde fará campanha ainda nesta segunda-feira, ao lado da ex-deputada Liz Cheney, uma republicana anti-Trump.

O ex-presidente americano, por sua vez, aparece à frente de Harris na Carolina do Norte e empatado com ela em Nevada (48% a 48%). A pesquisa contou com entrevistas com 5.016 ​​eleitores, e foi realizada entre 30 de setembro e 15 de outubro. Trump realizará um comício na Carolina do Norte nesta segunda-feira após avaliar os danos recentes do furacão Helene.

Disputa voto a voto

O levantamento do Post se assemelha às demais pesquisas recentes, que diagnosticam uma disputa acirrada nos sete swing states, ainda que Harris tenha vantagem nacionalmente. Os resultados divulgados nesta segunda-feira mostram que a democrata tem 49% das intenções de voto, no geral, contra 48% de Trump.

No entanto, o que importa mesmo são os resultados do Colégio Eleitoral. Nos Estados Unidos, cada estado tem uma quantidade específica de votos, proporcional à sua população, que tem pesos diferentes no resultado do pleito. A maioria dos estados já tem ganhador definido, por isso o foco são os eleitores indecisos dos swing states.