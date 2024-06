EUA: Milhares são retirados de casa por incêndios no Novo México

Mais de 5 mil de moradores do estado americano do Novo México foram retirados de suas casas nesta segunda-feira, 17, após incêndios florestais devastarem cerca de 14 mil acres na região, o equivalente ao território de Manhattan. O fogo foi registrado pela primeira vez na reserva Mescalero Apache e rapidamente se espalhou por terras indígenas e por zonas protegidas pelo Serviço Florestal dos Estados Unidos, nas proximidades da vila de Ruidoso.

A fast-moving wildfire prompted an emergency evacuation of Ruidoso, New Mexico, on Monday: pic.twitter.com/r4gDmxYdIw — The Weather Channel (@weatherchannel) June 18, 2024

O monitor de secas da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA indicou que a seca extrema que atinge o estado levou ao ressecamento da floresta que, como consequência, deu início às chamas. Outro incêndio também atingiu territórios indígenas ao sul, de forma a cercá-los pelos dois lados, informou o porta-voz da Divisão Florestal do Novo México, George Ducker, à emissora americana CNN.

A wind-driven wildfire in New Mexico that started on June 15 has spread over 12,000 acres overnight. It is 2% contained and has burned 12,265 acres. No injuries reported so far.#Ruidoso #wildfires #NewMexico pic.twitter.com/54Qw0kWaI4 — Nopolluting (@nopolluting) June 18, 2024

O perigo iminente culminou na ordem executiva, emitida pela aldeia Mescalero Apache, que proibiu atividades ao ar livre e viagens off-road. A medida foi acompanhada por um alerta do Serviço Meteorológico Nacional sobre “níveis de qualidade do ar muito prejudiciais” nos condados vizinhos, advertindo “grupos sensíveis” contra exercícios ao ar livre.

Continua após a publicidade

+ Impacto da mudança climática na economia é 6 vezes pior que o esperado

Mudança climática

Enquanto o Novo México enfrenta o fogo, estados do nordeste e partes do centro-oeste dos Estados Unidos, como Maine e Iowa, sofrem com uma intensa onda de calor. Acredita-se que a temperatura nos Grandes Lagos, Nordeste e Vale do Rio Ohio ultrapasse 32°C. O índice de calor, por sua vez, deve ficar acima de 40°C em algumas áreas, com expectativa de que se intensifique ao longo da semana.

Em relatório do ano passado, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), das Nações Unidas, alertou que há mais de 50% de probabilidade que a temperatura global ultrapasse o limite de 1,5ºC de aquecimento até 2040. O documento também indicou que, para cada 0,5°C de alta nos termômetros ao redor do globo, aumenta a frequência de eventos climáticos extremos, desde secas implacáveis até chuvas torrenciais – como as vividas pelo Rio Grande do Sul.