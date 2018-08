EUA e México chegam a acordo sobre reformulação do Nafta

Estados Unidos e o México fecharam um pacto para substituir partes importantes do Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta), anunciou o presidente Donald Trump nesta segunda-feira (27). “É um grande dia para o comércio”, afirmou. “Realmente é um acordo muito bom para nossos dois países”, acrescentou. Segundo o presidente, o novo pacto ficará conhecido como Acordo de Comércio Estados Unidos-México.

O acordo preliminar, contudo, ainda não substitui totalmente o Nafta, já que exclui o Canadá das decisões. O país não participou desta primeira fase das negociações e optou por unir-se a elas assim que os Estados Unidos e o México acertarem suas diferenças.

As negociações com o país, porém, devem começar logo. Segundo uma fonte do governo americano entrevistada pela agência de notícias Reuters, a expectativa é chegar a um acordo final com as três nações até sexta-feira (31).

Trump afirmou que os Estados Unidos poderão negociar um acordo comercial em separado com o Canadá.

O impulso para reabrir as negociações sobre o Nafta foi a chegada à Casa Branca de Trump em 2017. O republicano considera o acordo um dos piores pactos comerciais da história dos Estados Unidos. No entanto, após várias rodadas de conversas e encontros entre as autoridades dos países envolvidos, os negociadores não haviam conseguido chegar a nenhuma conclusão substancial até agora sobre como substituí-lo.

O Nafta está em vigor desde 1994 entre México, Canadá e Estados Unidos e engloba mais de 1 bilhão de dólares anuais.

O novo pacto dá a Trump uma vitória significativa na guerra comercial com diversos países ao redor do globo, incluindo México, Canadá, União Europeia e China. A renegociação do tratado foi uma das suas principais promessas de campanha.

O novo acordo

Trump telefonou nesta segunda para o presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, para parabenizá-lo pelo “grande” acordo. Na ligação, o americano disse que o pacto fortalece especialmente fabricantes e produtores dos dois países. Segundo ele, o México se comprometeu a imediatamente comprar dos Estados Unidos “tantos produtos agrícolas quantos forem possíveis”.

Peña Nieto quer fechar um novo tratado logo, para que o Congresso mexicano tenha tempo de aprová-lo antes da posse do presidente eleito, Manuel Lopez Obrador, em dezembro.

Segundo a imprensa americana, o pacto preliminar discutido nesta segunda e se concentra principalmente em regras para a indústria automobilística, buscando soluções para uma zona de grande atrito entre México e Estados Unidos. O acordo exigirá que 75% do conteúdo automotivo presente nos dois países seja fabricado nos Estados Unidos e no México, ante os atuais 62,5%. Também exige que 40% a 45% do conteúdo automotivo seja feito por trabalhadores que ganhem pelo menos 16 dólares por hora, segundo a Reuters.

Um novo acordo que substitua totalmente o Nafta precisaria da aprovação do Congresso antes de entrar em vigor. Porém, alguns legisladores republicanos têm criticado muito as principais propostas de Trump para refazer o pacto.

(Com Reuters e AFP)