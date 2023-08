EUA: Criança de 9 anos acha arma e mata menino de 6 anos na Flórida

Um menino de 9 anos matou à tiros nesta quarta-feira, 16, um outro de 6 anos após encontrar uma arma carregada em casa na Flórida, nos Estados Unidos. A criança baleada chegou a ser socorrida e foi levada a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos, informou o chefe assistente do escritório do xerife de Jacksonville, JD Stronko, em entrevista coletiva.

A polícia iniciou uma investigação sobre as circunstâncias do incidente e um adulto que estava na residência no momento dos disparos foi interrogado. As autoridades comunicaram, no entanto, que não há indícios de violência criminal e que, portanto, ninguém foi formalmente acusado.

O episódio soma-se, então, aos dados crescentes de mortes crianças de até 17 anos por armas de fogo neste ano. Segundo a organização sem fins lucrativos Gun Violence Archive, o número de mortos alcançou a marca de 1.114 nesta quarta-feira, enquanto são contabilizados 3.065 feridos.

Não foi informado o tipo de relação entre os dois meninos, bem como com o adulto que estava na casa. As autoridades são proibidas de divulgar essas informações com base na Lei de Marsy, que oferece às vítimas de crimes um conjunto de proteções e de direitos, no âmbito estadual. Ao todo, 17 estados americanos se utilizam dessa legislação.

Um levantamento do o banco de dados Wonder dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, que levou em consideração casos de 2021, indicou que as armas de fogo representam a principal causa de morte para crianças e adolescentes, com 19%, superando as vítimas de acidentes de carro no ano anterior. Os Estados Unidos são o único país a incluir armas nas quatro principais causas de morte na parcela infanto-juvenil da população, segundo o centro de pesquisa independente KFF.

