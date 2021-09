EUA, Austrália e Reino Unido se unem contra a China

Estados Unidos, Austrália e Reino Unido anunciaram nesta quarta-feira 15 um acordo histórico de defesa para se contrapor à força da China na região do Indo-Pacífico. Os termos do pacto incluem o investimento em desenvolvimento de submarinos nucleares para os australianos.

“É um acordo histórico que reflete a determinação do governo (do presidente Joe Biden) para construir alianças mais robustas com o objetivo de manter a paz e a estabilidade em toda a região do Indo-Pacífico”, comentou um funcionário do governo americano, que pediu para manter o anonimato.

Os três países decidiram reforçar a cooperação em tecnologias avançadas de defesa, como inteligência artificial, sistemas submarinos e vigilância de longa distância. O presidente dos EUA, Joe Biden, fez formalmente o anúncio em declaração à imprensa na Casa Branca, acompanhado por monitores que mostravam ao vivo as declarações dos primeiros-ministros da Austrália, Scott Morrison, e do Reino Unido, Boris Johnson.

Biden ressaltou que os submarinos que a Austrália conseguirá não terão “armas nucleares”, mas estarão convencionalmente armados” e “potencializados por reatores nucleares”. “É uma tecnologia testada e é segura”, garantiu Biden.

Embora nenhum dos líderes tenha mencionado explicitamente a China, há uma preocupação crescente nos EUA sobre o aumento do poder militar da China. O anúncio vem uma semana antes de Biden sediar na Casa Branca, no dia 24 de setembro, uma cúpula com os líderes da Austrália, Índia e Japão, com os quais tem uma aliança para desafiar o poder de Pequim.

(Com EFE)