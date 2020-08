EUA anunciam sanções contra chefe do Executivo de Hong Kong

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira, 7, sanções contra 11 autoridades de Hong Kong por minarem a autonomia da região e “restringirem a liberdade de expressão e o direito dos cidadãos de se reunirem”. A medida afeta a chefe do Executivo, Carrie Lam.

Os Estados Unidos acusam a China de “impor uma legislação de segurança nacional draconiana” permitindo que as forças de segurança de Pequim operem em Hong Kong sem impunidade e instaurando a censura contra opositores.

ASSINE VEJA Clique e Assine

Lam é acusada pelos americanos de ser a responsável pela implementação das políticas de “supressão da liberdade e de processos democráticos”. Junto à chefe do Executivo, mais 10 oficiais do alto escalão do governo de Hong Kong foram alvo das sanções.

Segundo o Departamento do Tesouro americano, todos os bens das autoridades de Hong Kong nos EUA, ou que sejam controladas de alguma forma pelos americanos, como bancos, serão congelados.

Continua após a publicidade

As sanções contra Hong Kong ocorrem ao mesmo tempo em que o presidente dos EUA, Donald Trump, avança contra empresas chinesas com negócios nos Estados Unidos. Nesta sexta, Trump anunciou que as redes sociais chinesas WeChat e TikTok terão suas transações bloqueadas no país dentro de 45 dias.