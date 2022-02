‘Eu diria que isso é muito inteligente’, diz Trump sobre ações de Putin

Não é de hoje que o ex-presidente americano Donald Trump espalha elogios sobre o líder da Rússia, Vladimir Putin.

Em meio às tensões sobre a invasão da Ucrânia, Trump mais uma vez não escondeu que tinha um “favorito”. Na última quarta-feira, 23, poucas horas antes de Putin autorizar o ataque, o americano enalteceu as atitudes do presidente russo no seu clube privado, enquanto falava com um grupo de doadores e legisladores republicanos.

“Ele está assumindo um país por US$ 2 em sanções”, disse Trump sobre Putin, ridicularizando as ações do atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. “Eu diria que isso é muito inteligente.”

Apenas um dia antes, o ex-presidente americano também havia falado que a agressão de Putin foi “genial” e “muito experiente”.

Trump ainda aproveitou para criticar mais a liderança de Biden em seu discurso, dizendo que ele “não tem a menor ideia” do que está fazendo.

“Agora eles riem de nós, pensam que somos um bando de tolos. É por isso que você tem a Ucrânia. É por isso que você vai ter a China. Taiwan é o próximo e você verá o mesmo tipo de coisa”, falou o ex-presidente.

No começo da semana, Biden impôs sanções a bancos e a elite da Rússia, cortando parte do financiamento que vinha do Ocidente.

Desde a sua campanha eleitoral de 2016, Trump já expressava sua admiração por Putin. Nessa mesma eleição ele apelou para os russos hackearem os emails de Hillary Clinton. Trump nega e a investigação ainda não deu resultados. Mas o ex-presidente americano continua aplaudindo o russo.