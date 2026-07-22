Esposa de Luiz Carlos Barreto, Lucy Barreto é uma das poderosas do cinema nacional

A perda de Luiz Carlos Barreto abalou o audiovisual brasileiro nesta quarta-feira, 22. Responsável por obras icônicas do cinema nacional, Barretão construiu uma carreira célebre ao lado da esposa, Lucy Barreto. Os dois fundaram a própria produtora, LC Barreto, responsável por filmes como Bye Bye Brasil (1980) e O Que É Isso, Companheiro? (1997).

Nascida em Uberlândia, Minas Gerais, Lucy se casou com Barretão em 1954, em Paris. Ela logo enveredou pelo cinema, primeiramente atuando como estagiária em Vidas Secas (1963), de Nelson Pereira dos Santos, passando para produtora de locação em Os Herdeiros (1970), e até produziu seu primeiro filme, Tati, a garota (1973).

Lucy foi responsável por mais de 80 títulos, incluindo obras que marcaram época, como Dona Flor e Seus Dois Maridos (1976), dirigido por seu filho, Bruno Barreto. Ao lado de Barretão, ela foi o principal nome na consolidação da LC Barreto como uma produtora com mais de seis décadas de destaque.

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