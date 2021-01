Escócia proíbe Trump de visitar o país para jogar golfe

A primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, disse nesta terça-feira, 5, que a proibição de viajar para a região durante o confinamento se aplica também ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que, segundo a imprensa, planejaria visitar o país em vez de comparecer à posse do presidente eleito, Joe Biden, em 20 de janeiro.

“Nós não estamos permitindo que as pessoas venham à Escócia sem terem um propósito essencial. E isso se aplica a ele (Trump)”, disse Sturgeon. “Jogar golfe não é algo essencial”, afirmou.

A fala da primeira-ministra ocorre após a imprensa local ter reportado que um Boeing 747 do Exército americano, ocasionalmente usado por Trump, estaria sendo esperado pelo aeroporto Glasgow Prestwick em 19 de janeiro. O aeroporto fica próximo ao campo de golfe Turnberry, do qual o presidente americano é dono. Um porta-voz de Prestwick negou que o voo estaria programado.

A Escócia está a partir desta terça-feira em um novo confinamento total devido ao coronavírus, que inclui a proibição de viagens dentro e fora do país, exceto por razões essenciais.

As eleições de novembro de 2019 nos Estados Unidos ainda são contestadas por Trump e seus apoiadores apesar de não haver provas de fraude eleitoral e de ter sido certificada pelos estados, inclusive aqueles governados por republicanos. No domingo 3, o jornal americano The Washington Post publicou um áudio gravado de uma conversa do presidente que pedia ao estado da Geórgia que “encontrasse” mais de 11.000 votos ao seu favor.

É tradição na Casa Branca de um presidente que está saindo passar o bastão para o presidente eleito, no caso de Trump, ainda não se sabe se a transferência de poder seguirá essa tradição ou como o republicano passará os seus últimos dias na presidência.