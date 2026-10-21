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Erro no Congresso invalida orçamento da Colômbia para 2027

Divergência entre textos votados pelas duas Casas legislativas faz com que projeto tenha que ser editado por decreto

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 out 2026, 15h50
Quatro casais de bandeiras dos Estados Unidos e Equador enfileiradas atrás de dois casais, um homem de terno azul e uma mulher de vestido branco longo, e outro homem de terno escuro e uma mulher de vestido branco curto, em um tapete vermelho. Militares e civis observam a cena
O presidente colombiano Abelardo de la Espriella e a primeira-dama, Ana Lucía Pineda, recebem o secretário de Estado americano, Marco Rubio, e sua esposa, Jeanette Dousdebes, em Barranquilla (LUIS ACOSTA/AFP)
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Erro no Congresso invalida orçamento da Colômbia para 2027 Priorize VEJA no Google

Um erro na votação do Congresso da Colômbia levou à anulação do orçamento do país para 2027, que será aprovado por decreto pelo governo. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 21, pelo vice-presidente, José Manuel Restrepo, um dia depois de as duas Casas legislativas aprovarem versões diferentes do projeto.

Na terça-feira, quando se encerrou o prazo para a discussão da proposta, o Congresso havia aprovado um orçamento de cerca de US$ 201 bilhões (aproximadamente R$ 1 trilhão). A divergência entre os textos votados, no entanto, invalidou o procedimento e impediu a conclusão da tramitação legislativa.

Segundo Restrepo, o governo publicará um decreto com o valor total de 201 bilhões de dólares, mas com mudanças na distribuição dos recursos. A nova versão elimina cerca de US$ 950 milhões (R$ 4,7 bilhões) adicionais previstos para a saúde, além de verbas destinadas a subsídios de eletricidade e gás e a programas voltados para idosos.

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A decisão provocou críticas da oposição. A senadora de esquerda Esmeralda Hernández, que primeiro apontou o erro, atribuiu o problema à pressa para aprovar o orçamento. “No desespero de aprovar o orçamento para Abelardo, atropelaram o trâmite legislativo”, afirmou.

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Já a senadora Jennifer Pedraza disse que o decreto também exclui um dispositivo que obrigava o governo a divulgar relatórios trimestrais sobre o uso de recursos destinados às vítimas do terremoto devastador de 10 de agosto. A destinação de recursos para esse grupo está sob escrutínio em meio a questionamentos envolvendo repasses milionários à fundação privada da primeira-dama, Ana Lucía Pineda.

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O texto em discussão no Congresso projetava um grave déficit fiscal para o próximo ano, equivalente a 9,4% do PIB, patamar semelhante ao do Brasil, o mais alto da América Latina.

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