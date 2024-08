Impasse sobre debate eleitoral reforça tensão entre Kamala Harris e Trump

O candidato republicano Donald Trump postou nas rede social Truth, neste sábado, 3, que concorda em realizar um debate com Kamala Harris na Fox News, rede de televisão conhecida por apoiar o partido do ex-presidente. Em resposta, a atual vice e provável candidata do partido democrata reforçou a compromisso de manter o embate na ABC.

As campanhas democrata e republicana já haviam concordado com o debate na ABC, em 10 de setembro, entre Trump e Joe Biden. O ex-presidente argumenta, contudo, que o acordo deixou de valer no momento em que Biden desistiu de concorrer a reeleição, que a conversa na emissora não seria justa devido a um embate legal entre ele e o canal, e que o debate na Fox, em 4 de setembro, seguiria as mesmas regras.

No X, antigo Twitter, Harris ironizou o pedido de Trump. “É interessante como ‘qualquer hora, qualquer lugar’ se torna ‘um horário específico, um espaço seguro específico’. Estarei lá no dia 10 de setembro, como ele concordou. Espero vê-lo lá.”, ela escreveu. O porta-voz de Kamala, Michael Tyler, disse ainda que o ex-presidente está com medo e que a companha concorda em discutir um debate adicional após o que já está marcado.

David Plouffe, antigo conselheiro de Barack Obama que acabou de entrar na campanha de Harris ainda disse que Trump quer um comício ao invés de um debate. “Talvez ele só consiga debater com alguém da mesma idade dele”, escrever, no X.

Quem sai na frente nas pesquisas?

A imprensa estadunidense destacou a fúria de Trump desde a desistência de Biden. Após um primeiro debate desastroso para o democrata e o atentado contra Trump, a campanha já o considerava vitorioso, mas a ampla aceitação do nome de Kamala Harris mudou o jogo — e isso tem refletido nas pesquisas.

Na última, divulgada no dia 30 de junho e realizada pela Reuters/Ipsos, Harris tinha 43% das intenções de votos, contra 42% de Trump, mostrando embate técnico, considerando a margem de erro de 3,5 pontos percentuais.

As próximas semanas, portanto, devem ser decisivas. Além do grande apoio dos financiadores da campanha, Harris foi aprovada pelo partido democrata para ser candidata. Agora, o publico aguarda a escolha de seu vice, que pode garantir um apoio estratégico entre os votantes.