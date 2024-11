Em reviravolta, rebeldes tomam Aleppo

Forças armadas sírias batem em retirada da maior cidade do país, Aleppo, e governo do presidente Bashar al-Assad assume que terroristas tomaram a maior parte do território, neste sábado, 30. Foi uma reviravolta. O dia começou com um comunicado das Forças Armadas anunciando uma batalha dura contra os rebeldes. Ao que parece, a saída da cidade é estratégica. Ela foi classificada como “temporária” pelas Forças Armadas. O exército deve voltar para outro contra-ataque.

O grupo terrorista armado Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) divulgou que encontrou pouca resistências no solo. Os sírios tentaram recuperar a cidade com ataques aéreos, sem êxito. Há registros de muitas baixas entre os sírios. Até o aeroporto foi controlado pelos terroristas. A população está trancada em casa, com medo da situação. Em contrapartida, os rebeldes tentam tranquilizar os moradores, com uma atitude simpática de colocar vans para distribuir pão na região. Trajados com uniformes camuflados de guerra, a tropa invasora faz patrulhas pelas ruas, em grupo e alinhados em fila, e prometem tomar toda a cidade.

O avanço dos terroristas começou na última quarta-feira, em um ataque surpresa, contra o regime autocrático de al-Assad. Trata-se do combate mais violento com as forças armadas sírias desde dos últimos oito anos, segundo o Observatório Direitos Humanos.

Leia:

+ https://veja.abril.com.br/mundo/forca-armada-siria-contra-ataca-invasao-terrorista-em-alepo/

+ https://veja.abril.com.br/mundo/rebeldes-sirios-tomam-cidade-de-aleppo-algo-inedito-desde-cessar-fogo-em-2020/