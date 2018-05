Em meio ao Ramadã, atentado suicida deixa 4 mortos em Bagdá

Pelo menos quatro iraquianos morreram e 16 ficaram feridos nesta quinta-feira (24) no primeiro ataque suicida cometido na capital do Iraque, Bagdá, durante o mês sagrado do Ramadã, informou uma fonte policial.

Um homem-bomba detonou um cinturão de explosivos quando foi detido pelas forças de segurança. Ele tentava entrar em um parque cheio de pessoas, localizado na região de Al-Shuala, no nordeste de Bagdá.

A explosão culminou com a morte de quatro pessoas, entre eles um oficial da polícia, e causou danos materiais a um restaurante e uma cafeteria, assim como a casas próximas ao parque. Imagens do carro da polícia danificado circulam nas redes sociais.

Até o momento, nenhum grupo extremista assumiu a autoria do ataque.

O parque, localizado em uma região popular da capital, estava cheio durante a noite, já que no mês de Ramadã os muçulmanos costumam se reunir nesses recintos para se alimentar, depois do jejum obrigatório ao longo do dia.

A região de Al-Shuala é conhecida porque a grande maioria dos moradores é xiita e seguidora do clérigo Moqtada al-Sadr, que venceu as eleições iraquianas do último dia 12.

(Com EFE)