Em meio ao luxo, cruzeiro americano tem surto de intoxicação alimentar

Um relatório publicado nesta sexta-feira, 2, pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, afirmou que mais de 100 passageiros e tripulantes adoeceram durante a terceira semana no do cruzeiro de luxo Queen Victoria. Ao todo, 123 passageiros e 16 tripulantes se queixaram de problemas gastrointestinais, como diarreia e vômito.

Após o surto, a linha de cruzeiros Cunard Cruise Line aumentou os procedimentos de limpeza e desinfecção e isolou as pessoas infectadas. Até o momento a causa da doença não é conhecida.

“A Cunard confirma que um pequeno número de hóspedes relatou sintomas de doenças gastrointestinais a bordo do Queen Victoria. Eles ativaram imediatamente seus protocolos aprimorados de saúde e segurança para garantir o bem-estar de todos os hóspedes e tripulantes a bordo. As medidas têm sido eficazes”, comunicou a empresa à emissora americana CNN.

Numa situação de “vida imita a arte”, os mais de 100 passageiros e tripulantes que adoeceram no luxuoso cruzeiro criaram uma cena similar à do filme vencedor do Oscar Triângulo da Tristeza. Na obra, que também se passa em um cruzeiro para os super-ricos, os passageiros têm um ataque de intoxicação alimentar tragicômico, que tira todo o glamour do feriado caríssimo em alto mar.

No momento, o Queen Victoria está em uma viagem de 107 noites que começou na Inglaterra, em Southampton, no dia 11 de janeiro, em direção à Flórida. Agora, o navio segue com escalas em Aruba, Guatemala, Cabo San Lucas, São Francisco e Havaí. São, ao todo, 1824 passageiros e 967 tripulantes.

De acordo com a Cunard, o Queen Victoria, construído em 2007 e remodelado em 2017, é “é conhecido por sua elegância e esplendor; com suas instalações exclusivas e modernas”. Nada que um bom surto de intoxicação possa superar rapidinho.