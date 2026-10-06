Em grande ataque a Moscou, drones ucranianos matam dois e atingem centro de combustível

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Moscou sofreu um dos maiores ataques de drones ucranianos desde o início da guerra, resultando em duas mortes e nove feridos. Mais de 650 drones foram lançados, com grande parte interceptada, mas causando danos significativos a residências e veículos. O complexo petrolífero Volodarskaya pode ter sido atingido, em uma escalada ucraniana contra a infraestrutura russa.

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Um ataque em larga escala com drones ucranianos contra Moscou deixou duas pessoas mortas e nove feridas durante a madrugada desta terça-feira, 6. Segundo o prefeito da capital russa, Sergei Sobyanin, mais de 650 drones foram lançados em direção à região, em uma das maiores ofensivas aéreas ucranianas desde o início da guerra. A maior parte dos aparelhos, segundo ele, foi interceptada.

Na região de Moscou, 185 drones foram abatidos ou destruídos, afirmou o governador Andrei Vorobyov. Segundo ele, 47 casas, quatro apartamentos e três carros foram danificados. Entre os mortos estão um homem de 71 anos, cujo corpo foi encontrado sob os escombros de uma residência, e um jovem de 20 anos, morto em uma aldeia da região.

O ataque também teria atingido o complexo de armazenamento e distribuição de petróleo Volodarskaya, apontado como o maior do tipo na região de Moscou. A informação foi divulgada por blogueiros militares russos e por canais ucranianos que publicaram imagens de um grande incêndio no local. Autoridades russas não confirmaram oficialmente que a instalação tenha sido atingida.

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A Volodarskaya é operada pela estrutura da Transneft, estatal russa responsável pelo sistema de oleodutos do país, e movimenta derivados como gasolina, diesel e combustível de aviação. O complexo está conectado à rede que abastece os principais aeroportos da região de Moscou, incluindo Sheremetyevo, Domodedovo e Vnukovo.

Os blogueiros russos também afirmaram, sem apresentar evidências, que a refinaria de petróleo de Moscou também estava entre os alvos da ofensiva. Segundo os relatos, as defesas aéreas russas teriam impedido que a instalação fosse atingida. A infraestrutura, localizada no sudeste da capital, já foi alvo de ataques anteriores, o mais recente em 20 de setembro.

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A Ucrânia tem ampliado os ataques contra refinarias, depósitos e outras estruturas ligadas à indústria petrolífera russa, numa tentativa de atingir uma das principais fontes de receita de Moscou para financiar a guerra. A ofensiva desta terça-feira ocorre após uma recente intensificação dos ataques russos contra Kiev e outras cidades ucranianas.

Na cidade de Domodedovo, ao sul de Moscou e onde fica um dos principais aeroportos russos, autoridades trabalhavam para restabelecer o fornecimento de energia em localidades atingidas pelos drones.