Em aceno a Putin, Hamas liberta cidadão russo

Um homem com dupla cidadania israelense-russa acaba de ser solto pelo Hamas e foi entregue a Cruz Vermelha. Segundo o jornal The Times of Israel, o comunicado do grupo extremista cita a relação com a Rússia como principal motivo para libertar o refém. “[A decisão] surge em resposta aos esforços do presidente russo, Vladimir Putin, e em reconhecimento da posição russa em apoio à causa palestina”, diz o texto. Mais cedo, o mesmo periódico informou que até dois russos poderiam ser liberados neste domingo, 26.

Outras 16 pessoas (13 israelenses e 3 tailandeses) foram soltas na última hora. A previsão é que pelo menos 39 prisioneiros palestinos também sejam libertados por Israel, segundo o Egito, um dos articuladores do cessar-fogo entre o Hamas e Israel.