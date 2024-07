Eleição nos EUA: Kamala reduz diferença contra Trump, mostra nova pesquisa

Faltando 103 dias para as eleições dos Estados Unidos, a vice-presidente Kamala Harris está tecnicamente empatada com o ex-presidente Donald Trump, segundo pesquisa de intenção de voto divulgada pelo jornal The New York Times nesta quinta-feira (25).

De acordo com o levantamento feito pelo Siena/Times, Trump tem a preferência de 48% do eleitorado registrado, contra 46% de Kamala.

A diferença está dentro da margem de erro, que é de 3 pontos percentuais.

No levantamento anterior, feito quando a candidatura do Partido Democrata era liderada pelo presidente Joe Biden, Trump apareceu com 9 pontos percentuais de vantagem.

A pesquisa também aponta que os democratas querem Kamala como nome do partido na disputa pela Casa Branca.

Nada menos que 70% concordam com sua candidatura, enquanto outros 14% disseram que preferem outra opção. Kamala deve ter o nome oficializado somente em agosto.