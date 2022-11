Eduardo Bolsonaro será uma das estrelas de cúpula internacional da direita

A nova edição da Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC) da América Latina, que reúne nomes do movimento conservador da região, acontece nos próximos dias 18 e 19 de novembro na Cidade do México e irá contar com a presença do deputado Eduardo Bolsonaro, de Javier Milei (deputado e provável candidato à presidência da Argentina), e Steve Bannon, ex-assessor de campanha de Donald Trump condenado recentemente por desacato pela Justiça americana.

O filho de Jair Bolsonaro e Milei participaram da última edição em junho, que foi realizada em São Paulo e contou também com o candidato à presidência do Chile, José Antonio Kast, derrotado nas últimas eleições. No encontro mexicano, são esperados representantes da política conservadora do Peru, Guatemala e do próprio México, naquela que pode ser a última reunião da CPAC na América Latina.

É esperado que a conferência aborde temas tidos como fundamentais para a direita latina, como aborto e questões de gênero e sexualidade. No entanto, mesmo com a presença de nomes relevantes do espectro político da região, os participantes do CPAC não representam toda a política de centro-direita na América Latina. Há muitos movimentos, figuras e partidos que não compartilham seu foco na chamada guerra cultural e na oposição implacável à esquerda, optando pelo pragmatismo.

As reuniões da conferência geralmente têm o objetivo de dar uma resposta às ações realizadas pela esquerda na região, que se reuniram de maneira formal e informal diversas vezes ao longo dos últimos meses. O mais famoso desses encontros é o Foro de São Paulo, que foi alvo de constantes ataques e reuniu nomes como a ex-presidente Dilma Rousseff e o líder venezuelano Nicolás Maduro.

“Para nós, é muito importante nos encontrarmos, discutirmos e conhecermos o que a esquerda radical está fazendo nos diferentes países da América Latina. A instabilidade que ela gerou no Chile está se instalando em outros países”, disse Kast na última edição, enquanto compartilhava o palco com Eduardo Bolsonaro e Javier Milei.

A edição do México contará com convidados que variam entre funcionários eleitos para cargos governamentais, diplomatas, potenciais candidatos e ativistas da sociedade civil. Um dos nomes mais relevantes será o ator mexicano Eduardo Verástegui, que começou a se engajar em causas conservadores e se tornou um grande crítico do direito ao aborto.

Assim como muitos outros participantes, ele assinou a Carta de Madri, documento emitido pelo partido de direita espanhol Vox alertando sobre uma suposta ameaça do comunismo e do Foro de São Paulo à liberdade da América Latina.

Com a ausência de Kast, a direita chilena será representada pela parlamentar Chiara Barchiesi, que tenta fazer uma contraposição à esquerda do país como mulher na política. O presidente da Guatemala, Alejandro Giammattei, também deve participar, com objetivo de reforçar suas ideologias e afastar potenciais rivais.