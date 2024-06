Dubai anuncia expansão de maior shopping do mundo, que ficará ainda maior

A Emaar Properties, imobiliária do Emirados Árabes Unidos, anunciou nesta semana planos para uma expansão de US$ 408 milhões no maior shopping do mundo, o Dubai Mall. O centro comercial de aproximadamente 1 milhão de metros quadrados vai ter um acréscimo de 240 lojas de luxo, além de restaurantes e praças de alimentação.

O fundador da imobiliária, Mohamed Alabbar, destacou que a expansão será “uma grande adição a um dos locais mais visitados do mundo”. Só em 2023, Dubai bateu recorde de turistas e o grande centro comercial recebeu cerca de 105 milhões de visitantes – número que representa um aumento de 19% em comparação com 2022. Até o momento, não há data para o início das construções.

Localizado ao lado da Fonte de Dubai e do edifício mais alto do mundo, Burj Khalifa, o Dubai Mall também abriga outras grandes estruturas, como o maior aquário do planeta. Além disso, dentro do shopping há um museu de arte digital imersivo, um esqueleto completo de dinossauro, uma grande pista de patinação no gelo e um cinema com 26 salas.

Apesar de a existência de lojas físicas estarem em declínio em todo mundo, os Emirados Árabes têm investido neste mercado nos últimos anos. No ano passado, segundo o relatório anual de economia de varejo do grupo Majid Al Futtaim, investimentos do país na área subiram em 14% e foram impulsionados predominantemente pela moda de luxo, setor que teve um aumento de 31%. Os gastos em lojas no geral cresceram 16%, já em lazer e entretenimento houve um acréscimo de 15%.