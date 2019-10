Duas pessoas morreram em protestos na Bolívia

Duas pessoas morreram durante os confrontos entre opositores e apoiadores do presidente da Bolívia, Evo Morales, durante a madrugada desta quinta-feira, 31, na cidade de Santa Cruz de la Sierra, segundo as autoridades.

A violência política no país ocorre desde as eleições em 20 de outubro, na qual Morales foi declarado vencedor em meio a acusações de fraude. Desde então, protestos tomaram as ruas do país e a violência durante essas demonstrações populares começou a aumentar. Estas foram as primeiras mortes confirmadas em 10 dias de protestos.

Segundo as autoridades médicas de Santa Cruz, as duas pessoas foram alvos de tiros durante a madrugada.

O clima de desconfiança na Bolívia parece não se amenizar mesmo após o governo boliviano ter entrado em acordo com a Organização dos Estados Americanos (OEA) para uma auditoria na apuração dos votos. O acordo tem caráter vinculante, mas o opositor de Morales, Carlos Mesa, disse não reconhecer o tratado por considera-lo “unilateral”.