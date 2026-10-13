🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Mundo

Drones atingem navios no Mar Negro e deixam 11 desaparecidos na costa da Bulgária

Primeiro-ministro búlgaro, Rumen Radev, convocou a embaixadora da Rússia no país após os ataques

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 14h56
Um dos navios atingidos foi identificado como o Chelsea-3 com bandeira maltesa, registrado na Ucrânia
Um dos navios atingidos foi identificado como o Chelsea-3 com bandeira maltesa, registrado na Ucrânia (HANDOUT MINISTRY OF INTERIOR BULGARIA / MINISTRY OF INTERIOR OF BULGARIA/AFP)
Continua após publicidade
Drones atingem navios no Mar Negro e deixam 11 desaparecidos na costa da Bulgária Priorize VEJA no Google

Ataques com drones atingiram dois navios mercantes no Mar Negro, próximo à costa da Bulgária, nesta terça-feira, 13, deixando 11 tripulantes desaparecidos.

O primeiro ataque ocorreu durante a madrugada, a cerca de 30 quilômetros da cidade portuária de Byala. O cargueiro Chelsea 3, de bandeira maltesa e propriedade ucraniana, foi atingido por três drones aéreos. Seus 15 tripulantes, sete ucranianos e oito azerbaijanos, foram resgatados e levados ao porto de Varna. Cinco deles receberam atendimento médico por ferimentos leves.

Pouco depois, uma segunda embarcação, identificada como HS Dignity, de bandeira da Guiné-Bissau, foi atingida a aproximadamente 27 quilômetros de Krapets, perto da fronteira com a Romênia, e acabou afundando. Cinco tripulantes foram resgatados, enquanto outros 11 permanecem desaparecidos. As autoridades búlgaras realizam operações de busca e salvamento na região.

Continua após a publicidade

Após os navios serem atingidos, o primeiro-ministro búlgaro, Rumen Radev, convocou a embaixadora da Rússia no país, Eleonora Mitrofanova. Embora não tenha atribuído formalmente a responsabilidade a Moscou, Radev afirmou que os incidentes parecem beneficiar os russos.

Siga

“Não temos provas sólidas e claras para apresentar acusações contra nenhuma das partes, mas, segundo toda lógica, o resultado aponta para a Rússia”, declarou o premiê, acrescentando que os ataques nas proximidades das águas territoriais búlgaras são “absolutamente inaceitáveis”.

Continua após a publicidade

O governo também solicitou apoio da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e da União Europeia para reforçar a vigilância marítima e aérea do país. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, por sua vez, condenou os episódios e afirmou que o Mar Negro se tornou uma nova frente de escalada da guerra na Ucrânia.

Continua após a publicidade

O incidente ocorre apenas uma semana depois de outros dois navios mercantes terem sido atingidos por drones na zona econômica exclusiva da Bulgária, em meio à expansão dos efeitos da guerra iniciada pela invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022. Na ocasião, uma embarcação também afundou, deixando dez marinheiros desaparecidos.

Os novos ataques ampliaram a preocupação com a segurança das rotas comerciais do Mar Negro, fundamentais para o transporte de grãos e outras mercadorias. 

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Ataque
Bulgária
Rússia
Ucrânia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).