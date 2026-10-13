Drones atingem navios no Mar Negro e deixam 11 desaparecidos na costa da Bulgária

O primeiro ataque ocorreu durante a madrugada, a cerca de 30 quilômetros da cidade portuária de Byala. O cargueiro Chelsea 3, de bandeira maltesa e propriedade ucraniana, foi atingido por três drones aéreos. Seus 15 tripulantes, sete ucranianos e oito azerbaijanos, foram resgatados e levados ao porto de Varna. Cinco deles receberam atendimento médico por ferimentos leves.

Pouco depois, uma segunda embarcação, identificada como HS Dignity, de bandeira da Guiné-Bissau, foi atingida a aproximadamente 27 quilômetros de Krapets, perto da fronteira com a Romênia, e acabou afundando. Cinco tripulantes foram resgatados, enquanto outros 11 permanecem desaparecidos. As autoridades búlgaras realizam operações de busca e salvamento na região.

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Após os navios serem atingidos, o primeiro-ministro búlgaro, Rumen Radev, convocou a embaixadora da Rússia no país, Eleonora Mitrofanova. Embora não tenha atribuído formalmente a responsabilidade a Moscou, Radev afirmou que os incidentes parecem beneficiar os russos.

“Não temos provas sólidas e claras para apresentar acusações contra nenhuma das partes, mas, segundo toda lógica, o resultado aponta para a Rússia”, declarou o premiê, acrescentando que os ataques nas proximidades das águas territoriais búlgaras são “absolutamente inaceitáveis”.

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O governo também solicitou apoio da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e da União Europeia para reforçar a vigilância marítima e aérea do país. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, por sua vez, condenou os episódios e afirmou que o Mar Negro se tornou uma nova frente de escalada da guerra na Ucrânia.

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O incidente ocorre apenas uma semana depois de outros dois navios mercantes terem sido atingidos por drones na zona econômica exclusiva da Bulgária, em meio à expansão dos efeitos da guerra iniciada pela invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022. Na ocasião, uma embarcação também afundou, deixando dez marinheiros desaparecidos.

Os novos ataques ampliaram a preocupação com a segurança das rotas comerciais do Mar Negro, fundamentais para o transporte de grãos e outras mercadorias.