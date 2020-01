Dois foguetes explodem em área próxima da embaixada dos EUA em Bagdá

Duas fortes explosões de foguetes, seguidas pelos alertas de sirenes, foram ouvidas em Bagdá, capital do Iraque, na noite desta quarta-feira, 8. Segundo a rede de televisão americana ABC News, o gabinete de segurança do primeiro-ministro iraquiano, Adil Abdul-Mahdi, os artefatos caíram em área próxima da embaixada dos Estados Unidos – a chamada Zona Verde, onde estão o Parlamento do país, representações diplomáticas e as forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte Otan).

Os foguetes são Katyusha, de fabricação russa, segundo Mahdi. Os ataques com artefatos como esses têm sido comuns na região desde o assassinato do general iraniano Qasen Soleimani, comandante das forças de elite da Guarda Revolucionária do Irã, no último dia 2, em Bagdá. Nenhuma milícia assumiu a responsabilidade pelas explosões até o momento. O governo do Irã tampouco se pronunciou sobre os incidentes.

A ABC News informou não haver vítimas.

(Com Reuters)