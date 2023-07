Disney aumenta foco na Califórnia após embates com DeSantis na Flórida

Em meio a confrontos na Flórida com o governador republicano Ron DeSantis, a Disney aumentou investimentos em seus parques na Califórnia, segundo informações divulgadas nesta terça-feira, 11, pelo jornal britânico The Guardian. De acordo com analistas ouvidos pelo veículo, os californianos estariam sendo beneficiados pelo clima hostil entre o republicano e o reino mágico localizado em Orlando.

Impulsionado politicamente pelo ex-presidente Donald Trump, DeSantis entrou em embate direto com a Disney ao conseguir aprovação, em fevereiro, de um projeto de lei que dava direito ao governo da Flórida a nomear membros para o conselho de supervisão do território utilizado pela empresa. No mês seguinte, ele nomeou um ex-pastor, conhecido por posicionamentos contrários aos direitos da comunidade LGBT+, para um dos cargos.

A disputa, no entanto, não parou por aí. Em abril, o governador cortou os benefícios fiscais concedidos à Disney desde 1967, quando o território assumiu status de província autônoma das legislações da Flórida. Contrariada, a empresa acusou DeSantis de retaliação política por não ter apoiado o controverso projeto de lei conhecido como “Don’t Say Gay” (Não diga ‘gay’, em português), que impedia escolas locais de abordar questões relacionadas a gênero e orientação sexual.

Em meio aos constantes embates em Orlando, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, tem oferecido um espaço seguro para a Disney realizar seus negócios. Ao comparecer a um evento comemorativo do mês do Orgulho LGBT+ na Disneylândia, o democrata criticou o posicionamento de DeSantis e defendeu os direitos de pessoas não binárias.

“Na Califórnia, nós não apenas toleramos nossa diversidade, nós a celebramos e todas as maneiras pelas quais ela nos torna mais fortes”, disse, em um comunicado. “Nossa inclusão e aceitação atraem novos talentos e ideias que impulsionam nosso crescimento econômico e tornam a Califórnia um ponto de acesso para empresas líderes mundiais crescerem e prosperarem”.

O apoio de Newson tem provocado importantes alterações na lógica comercial da Disney. Em maio, a gigante do entretenimento cancelou um projeto de US$ 1 bilhão para construir escritórios e realocar 2.000 funcionários para Orlando, bem como fechou um hotel de Star Wars em um dos parque no estado. Em contrapartida, fortes investimentos foram direcionados para a Califórnia, incluindo um projeto que gerará até US$ 253 milhões anuais e 2.200 novos empregos.

A troca de mentalidade dos líderes da Disney tornou-se nítida em um comunicado divulgado pela empresa, na qual afirmou que “mudanças consideráveis” na Flórida e “mais oportunidades” na Califórnia foram catalisadoras para o direcionamentos dos gastos para o estado de Newson.

“DeSantis causou danos duradouros aos investimentos da Disney na Flórida , e eles já retiraram investimentos e disseram que 2.000 pessoas não estão se mudando, eles já cancelaram isso. Estou em contato com muitos CEOs que estão analisando essas questões agora e pensando: ‘Onde devo investir? O que é melhor a longo prazo?'”, explicou analista de negócios Bill George ao The Guardian.

O posicionamento foi acompanhado por Tom Bricker, editor de um porta especializado nos negócios da Disney, que destacou o surgimento de uma “janela de ouro de oportunidade” na Califórnia, muito influenciada pelos papéis desempenhados tanto por DeSantis quanto por Newson.

“De qualquer forma, a empresa Walt Disney tornou-se uma ‘vítima’ dessa dinâmica na Flórida e, por extensão, uma beneficiária na Califórnia. [Mas] a Disney não vai a lugar nenhum e sobreviverá a qualquer político e executivo corporativo”, disse, “Estaremos aplaudindo a inevitável foto entre o CEO da Disney e quem quer que seja o governador da Flórida em três anos, quando o atual desagrado estiver no espelho retrovisor”.

