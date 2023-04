Diagnosticado com leucemia, Berlusconi deixa UTI após tratamento

O ex-primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, deixou a unidade de terapia intensiva (UTI) de um hospital em Milão nesta segunda-feira, 17, onde passou 12 dias recebendo tratamento para uma infecção pulmonar e leucemia. De acordo com seus médicos, ele apresentou melhora dos problemas respiratórios.

Berlusconi, 86 anos, foi transferido para outra enfermaria do hospital San Raffaele como resultado da “melhoria constante” de sua condição, disse sua equipe médica. Ele havia sido internado na unidade de cardiologia do hospital em 5 de abril, após ter dificuldades para respirar.

Alberto Zangrillo, médico de Berlusconi, afirmou que o líder do partido Forza Italia, membro da coalizão do governo, já superou outros graves problemas de saúde no passado e sofre de leucemia há algum tempo. Segundo ele, a infecção pulmonar foi resultado do câncer, e o político já estava recebendo quimioterapia desde antes da internação.

No hospital, Berlusconi recebeu visitas de amigos e familiares. Além da imprensa italiana, um grupo de partidários do ex-premiê se reuniu em vigília do lado de fora do hospital.

A hospitalização de Berlusconi gerou especulações sobre a futura liderança do Forza Italia, que ele fundou três meses antes de vencer sua primeira eleição geral, em 1994. O impacto dessa mudança de líder também pode afetar o governo da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni.

O histórico de saúde do ex-primeiro-ministro é delicado. Em 2016, ele fez uma cirurgia para substituir uma válvula aórtica defeituosa e, em setembro de 2020, foi internado no hospital com Covid-19. Posteriormente, sofreu de doenças persistentes relacionadas ao coronavírus, uma experiência que descreveu como “a pior da minha vida”. Além disso, Berlusconi também superou um câncer de próstata em 1997.