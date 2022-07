Deslizamento nos Alpes italianos deixa ao menos 6 mortos

O deslizamento de um enorme pedaço de gelo nos Alpes italianos em meio a temperaturas recordes deixou ao menos seis mortos e oito feridos neste domingo, 3, informou o governo da província de Trento, ao norte da Itália.

Operações de resgate estão sendo realizados no local. A avalanche de gelo ocorreu em Marmolada, a montanha mais alta da subcordilheira das Dolomitas, entre as regiões de Trento e do Vêneto.

Ainda conforme as autoridades disseram à agência italiana Ansa, 18 pessoas foram retiradas com vida da área, bem como os alpinistas que estavam acima da área do incidente, no cume de Marmolada.

Os socorristas que trabalhavam por vias terrestres tiveram de deixar o local por volta das 19h (horário local, 14h de Brasília), por riscos de novas avalanches. Os feridos agora estão sendo retirados apenas por helicóptero.

As cidades próximas de Canazei e Rocca Pietore vetaram a entrada de cidadãos a suas montanhas até que toda a situação “glacial e geológica” seja checada, ainda de acordo com a Ansa.

Roberto Padrin, o governador da província de Belluno, chamou a atenção para o debate ambiental, já que o deslizamento ocorreu um dia depois do recorde histórico de temperatura batido pela região: 10°C.

“As mudanças climáticas, com temperaturas nos últimos dias que atingiram os 10°C a 3.000 metros de altitude é um inimigo obscuro que combatemos. Na montanha, infelizmente, estamos vendo os efeitos mais desastrosos”, afirmou Padrin.

O primeiro-ministro Mario Draghi emitiu uma nota de pesar. “O presidente do Conselho de Ministros, Mario Draghi, exprime as mais profundas condolências pelas vítimas do terrível deslizamento no Marmolada. O governo está próximo às famílias e a todos os feridos.”