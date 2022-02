Deslizamento de terra deixa pelo menos 11 mortos na Colômbia

Pelo menos 11 pessoas morreram e 35 ficaram feridas em um deslizamento de terra em uma montanha na província de Risaralda, no centro-oeste, da Colômbia, nesta terça-feira (8). O acidente foi provocado pelas fortes chuvas no país.

“Há 35 feridos recebendo atendimento hospitalar e 11 mortos”, disse a Unidade Nacional de Gestão de Riscos e Desastres do estado no Twitter.

O desastre aconteceu nas primeiras horas da manhã e ainda não se sabe quantas casas foram afetadas. Moradores da região afirmaram ter escutado um barulho muito alto e depois imediatamente viram residências soterradas pela lama.

As equipes de resgate ainda estão no local, procurando sobreviventes. Eles disseram que novos deslizamentos podem acontecer, resultando no represamento do rio Otun, o que pioraria o desastre. As casas próximas ao rio foram evacuadas.

“Atualmente, estamos gerenciando todo o perímetro de evacuação porque ainda detectamos instabilidade do solo”, disse Álvaro Arias, secretário do governo em Risaralda.