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Desabamento de prédio em Nova York deixa ao menos oito mortos

Edifício de três andares no Brooklyn cedeu durante escavações em terreno vizinho; outras 19 pessoas ficaram feridas

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 10h14
Vista aérea de um canteiro de obras com escombros e máquinas pesadas. Escavadeiras amarelas, caminhões e bombeiros trabalham em meio a destroços de edifícios, com estruturas parcialmente demolidas ao fundo.
Equipes de resgate buscam vítimas nos escombros um dia após o desabamento de um prédio no Brooklyn, Nova York, em 12 de novembro de 2026 (Divulgação/AFP)
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Pelo menos oito pessoas morreram e outras 19 ficaram feridas após um prédio de três andares desabar na tarde de quarta-feira, 11, no Brooklyn, em Nova York. Entre os feridos estão três bombeiros. Sete crianças também foram atingidas, mas não há confirmação de mortes entre elas. As equipes de resgate devem permanecer no local pelos próximos dias em busca de possíveis vítimas sob os escombros.

O edifício desabou por volta das 16 horas, no horário local, no bairro de Flatbush. No momento do acidente, trabalhadores realizavam escavações em um terreno vizinho, onde está prevista a construção de um novo imóvel. As autoridades investigam se as obras têm relação com o colapso.

O número de mortos aumentou durante a madrugada de quinta-feira, 12, à medida que os bombeiros retiravam novos corpos dos escombros. As equipes de resgate continuam no local, mas ainda não sabem quantas pessoas podem estar presas sob os destroços.

O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, afirmou que as equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao endereço menos de um minuto após a primeira chamada de emergência. “Esta é uma situação extremamente desafiadora e que muda rapidamente, com destroços instáveis e espaços perigosos sob a superfície”, afirmou Mamdani.

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A comissária do Corpo de Bombeiros da cidade, Lillian Bonsignore, alertou que a operação será prolongada. Segundo ela, os agentes permanecerão no local pelos próximos dias, até que tenham certeza de que todas as possíveis vítimas foram localizadas.

Causa do acidente é investigada

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O comissário do Departamento de Edificações de Nova York, Ahmed Tigani, informou que trabalhadores realizavam escavações em um terreno vazio ao lado do edifício quando ocorreu o colapso. A área estava sendo preparada para receber uma nova construção. Ainda não há uma conclusão sobre uma possível relação entre as obras e o desabamento.

O acidente também atingiu um prédio vizinho, cuja parede foi arrancada com o impacto, deixando cômodos internos, incluindo um quarto e armários, expostos.

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O chefe do Corpo de Bombeiros, John Esposito, afirmou que as equipes encontraram o local destruído quando retornavam de outra ocorrência e iniciaram imediatamente os trabalhos de resgate. Segundo ele, os socorristas continuam examinando os espaços vazios entre os destroços, onde ainda podem estar pessoas.

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