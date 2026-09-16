Desabamento de mina de ouro no Sudão deixa mais de 80 mortos

O número de vítimas no desabamento de uma mina de ouro no sul do Sudão subiu para 82 mortos e 50 feridos, disse à AFP uma fonte das Forças de Apoio Rápido (FAR), um grupo paramilitar que controla a região.

Os poços da mina de Al-Zaraa, perto da cidade de El-Nahud, em Kordofan Ocidental, começaram a desabar na terça-feira, 15. As operações de resgate prosseguiram durante toda a noite com a ajuda de outros operários, que utilizaram as mesmas ferramentas rudimentares que empregam para extrair ouro.

Ainda “há um número indeterminado de pessoas que permanecem presas sob os escombros. Os trabalhos de resgate estão sendo realizados com métodos rudimentares”, acrescentou a fonte, que pediu anonimato porque não estava autorizada a falar com a imprensa em nome da administração paralela das FAR.

Al-Amin Suleiman, um mineiro que trabalhava na terça-feira perto de Al-Zaraa, disse à AFP que “os poços ficam muito próximos uns dos outros; se um desaba, derruba todos os que estão ao lado”.

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“Ainda há pessoas soterradas. Não acredito que estejam vivas”, lamentou.

Desde o início, em abril de 2023, da guerra entre o Exército sudanês e as paramilitares Forças de Apoio Rápido, as minas de ouro financiam o esforço bélico das duas partes.

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O conflito devastou a já frágil economia do Sudão e deixou grande parte do país sem trabalho, empurrando muitos para uma perigosa corrida do ouro.

A mineração artesanal e em pequena escala, executada em minas abandonadas ou em áreas não oficiais como Al-Zaraa, responde pela maior parte do ouro extraído.