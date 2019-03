Deputados dos EUA: ‘Bolsonaro põe em risco democracia do Brasil’

Um grupo de 32 deputados americanos criticou duramente os ataques do presidente Jair Bolsonaro contra os direitos da comunidade LGBTQ+ e de outras minorias em carta enviada ao Departamento de Estado na quarta-feira 6. No texto, os congressistas se dizem alarmados com a agenda de Bolsonaro, que “coloca em risco o futuro democrático do Brasil”.

A crítica dos parlamentares se dá a apenas 12 dias da visita de Bolsonaro aos Estados Unidos, onde será recebido pelo presidente americano, Donald Trump. A visita deverá remarcar o alinhamento de posições de Brasília com as de Washington em vários aspectos de suas políticas externas.

O envio da carta foi uma iniciativa dos deputados Susan Wild, membro do comitê de Política Externa, e Ro Khanna. Outros 30 congressistas assinaram a missiva, entre os quais Alexandria Ocasio-Cortez, de Nova York. O texto foi endereçado ao secretário de Estado, Mike Pompeo, que se reuniu com Bolsonaro um dia depois da posse do líder brasileiro, em Brasília.

No texto, os parlamentares ainda se mostram “profundamente desapontados” com as declarações positivas do governo de Donald Trump a Bolsonaro, em vez de manifestações de preocupação com o rumo do líder brasileiro em relação aos direitos humanos.

“Nós lhe escrevemos para urgir por uma ênfase pública sobre a importância da defesa dos direitos humanos do povo do Brasil. Desde a eleição do candidato de extrema-direita Jair Bolsonaro como presidente, nós ficamos particularmente alarmados com o tratamento da agenda de Bolsonaro para a comunidade LGBTQ+ e outras comunidades minoritárias, mulheres, ativistas trabalhistas e dissidentes políticos no Brasil”, afirmaram os congressistas na carta.

“Na condição de nosso mais alto diplomata, é sua atribuição representar os mais elevados valores da nossa nação por meio da advocacia dos direitos fundamentais e da dignidade de todo o povo do Brasil”, completou.

No texto, os congressistas mencionam haver tendências regressivas na democracia brasileira desde antes da ascensão de Bolsonaro. O exemplo citado na carta é o bloqueio da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em “circunstâncias controvérsias que que põem em risco os direitos do povo do Brasil à livre escolha do presidente”.