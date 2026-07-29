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Deputado comete gafe ao ler texto da inteligência artificial em discurso

Político não percebeu erro

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jul 2026, 13h29
Homem idoso de pele clara, cabelo branco e calvície, vestindo terno azul-marinho, camisa branca e gravata dourada, com a boca aberta em expressão de fala, em frente a uma parede de madeira marrom
Deputado canadense Bill Oliver (Assembleia Legislativa de New Brunswick/Reprodução)
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Um político canadense protagonizou uma gafe durante um discurso na Assembleia Legislativa de New Brunswick. Enquanto lia o texto, Bill Oliver, deputado do Partido Conservador Progressista, acabou revelando, sem querer, que havia recorrido à inteligência artificial para elaborar sua fala ao ler em voz alta uma instrução da ferramenta.

O vídeo do momento, registrado em junho, mostra Oliver discursando sobre a importância da confiança pública no gabinete do defensor público. Em seguida, ele comete o deslize sem perceber: “Aqui está uma versão mais natural e fluida dessa seção, que se assemelha mais a um discurso legislativo do que a uma série de pontos curtos”.

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A imprensa internacional destacou que Oliver está longe de ser o primeiro político a ler um discurso preparado por IA, mas chamou o caso como uma “ousada fronteira” nos episódios embaraçosos sobre o uso do recurso.

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