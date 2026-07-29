Deputado comete gafe ao ler texto da inteligência artificial em discurso

Um político canadense protagonizou uma gafe durante um discurso na Assembleia Legislativa de New Brunswick. Enquanto lia o texto, Bill Oliver, deputado do Partido Conservador Progressista, acabou revelando, sem querer, que havia recorrido à inteligência artificial para elaborar sua fala ao ler em voz alta uma instrução da ferramenta.

O vídeo do momento, registrado em junho, mostra Oliver discursando sobre a importância da confiança pública no gabinete do defensor público. Em seguida, ele comete o deslize sem perceber: “Aqui está uma versão mais natural e fluida dessa seção, que se assemelha mais a um discurso legislativo do que a uma série de pontos curtos”.

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A imprensa internacional destacou que Oliver está longe de ser o primeiro político a ler um discurso preparado por IA, mas chamou o caso como uma “ousada fronteira” nos episódios embaraçosos sobre o uso do recurso.

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