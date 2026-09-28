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Declaração de Zelensky abre crise diplomática entre Ucrânia e Coreia do Sul

Seul afirma que Kiev violou acordo ao fazer anúncio na Assembleia Geral da ONU sobre soldados capturados

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 11h35
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. (Diego Fedele/Getty Images)
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Declaração de Zelensky abre crise diplomática entre Ucrânia e Coreia do Sul Priorize VEJA no Google

A Coreia do Sul convocou nesta segunda-feira, 28, o encarregado de negócios da Ucrânia em Seul e exigiu explicações e um pedido formal de desculpas após o presidente Volodymyr Zelensky revelar a transferência de dois prisioneiros de guerra norte-coreanos para o país. Segundo o governo sul-coreano, a divulgação violou um acordo para manter a operação em sigilo. Kiev, porém, nega que tenha firmado esse compromisso.

Zelensky anunciou a transferência durante seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, na semana passada. Os dois homens haviam sido capturados por forças ucranianas em 2025, durante combates contra tropas russas, e estavam entre os milhares de soldados enviados pela Coreia do Norte para apoiar Moscou na guerra contra a Ucrânia.

O governo do presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, reagiu imediatamente. No domingo, o secretário presidencial para Relações Públicas, Seong Ghi-hong, afirmou que Seul recebeu com “forte pesar” a divulgação unilateral da transferência e pediu uma explicação oficial e um pedido de desculpas. Segundo ele, o acordo de confidencialidade havia sido estabelecido por preocupações com a segurança dos soldados e de seus familiares na Coreia do Norte, além de questões diplomáticas e de segurança nacional.

A tensão aumentou depois que uma fonte do gabinete presidencial ucraniano negou a existência do acordo. Para Seul, a negativa agravou o episódio e prejudicou a confiança entre os dois governos. Nesta segunda-feira, o Ministério das Relações Exteriores sul-coreano convocou o encarregado de negócios Andrii Vieshkin para formalizar o protesto. O diplomata afirmou que levaria as preocupações do governo sul-coreano a Kiev.

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Prisioneiros queriam ser enviados à Coreia do Sul  

Os dois norte-coreanos manifestaram, ainda quando estavam na Ucrânia, o desejo de se estabelecer na Coreia do Sul. Seul havia pedido que eles não fossem devolvidos à Coreia do Norte, onde poderiam sofrer perseguição. Pela legislação sul-coreana, os cidadãos do Norte são considerados parte da população do país, que mantém uma política de acolhimento e apoio financeiro a desertores. Mais de 34 mil norte-coreanos fugiram para a Coreia do Sul desde o fim da Guerra da Coreia, em 1953.

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A captura dos soldados também colocou em evidência a participação norte-coreana na guerra. Rússia e Coreia do Norte reconheceram em 2025 que tropas de Pyongyang haviam combatido ao lado das forças russas. Seul, Estados Unidos e outros países também acusam o regime de Kim Jong-un de fornecer munição, artilharia e mísseis a Moscou em troca de assistência econômica e militar.

Relação com a Ucrânia

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A Coreia do Sul tem apoiado a Ucrânia com ajuda humanitária e outras formas de assistência e aderiu às sanções lideradas pelos Estados Unidos contra a Rússia. O governo sul-coreano, contudo, mantém uma política de não fornecer armas diretamente a países envolvidos em conflitos e resistiu aos pedidos de Kiev e da Otan por apoio militar direto.

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