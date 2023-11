Datas: Frank Borman e Joan Jara

Três frases, e apenas três, definem a aventura humana na conquista da Lua. Houve o indelével comentário de Neil Armstrong ao pisar no satélite natural, em 20 de julho de 1969, no auge da missão Apollo 11: “É um pequeno passo para um homem, um grande salto para a humanidade”. Depois, em 11 de abril de 1970, Jack Swigert, um dos cosmonautas da Apollo 13, alertou, ao notar a explosão de um tanque de oxigênio: “Houston, temos um problema”. Mas antes, em 24 de dezembro de 1968 — preâmbulo do que viria depois —, a tripulação da Apollo 8 deu a primeira volta ao redor da órbita lunar, em transmissão ao vivo pela TV, com uma nota igualmente eterna. Frank Borman, o discretíssimo chefe da trupe, pediu a palavra. Citou o livro do Gênesis, da Bíblia, e encerrou com um par de frases comoventes, dada a singeleza em oposição à grandeza do momento: “A tripulação da Apollo 8 fecha com boa noite, boa sorte e um feliz Natal, e Deus abençoe a todos vocês na boa Terra”.

Na boa Terra, o mar não estava para peixe. Vivia-se o auge da Guerra do Vietnã, Bob Kennedy e Martin Luther King tinham sido assassinados. Havia a busca pela filosofia paz & amor dos hip­pies, o grito revolucionário dos estudantes parisienses e a coragem da oposição contra a ditadura no Brasil, mas era um tempo complicado. Tão ruim que a bênção de Borman soou como poesia.

Um registro daquele momento virou ícone da platitude possível do nosso planeta visto do espaço: a fotografia conhecida como Earthrise, o “Nascer da Terra”, na qual se vê o azul ao longe contra a silhueta cinzenta da Lua. Durante muito tempo, houve quem atribuísse o registro a Borman — mas ele mesmo, modesto, trataria de negar a autoria. A foto foi feita por um colega de voo, William Anders. Aquela imagem inspirou Caetano Veloso a compor uma de suas mais belas canções, Terra, lembrança do tempo de cadeia: “Quando eu me encontrava preso / Na cela de uma cadeia / Foi que eu vi pela primeira vez / As tais fotografias / Em que apareces inteira / Porém lá não estavas nua / E sim coberta de nuvens”. Borman morreu em 7 de novembro, aos 95 anos.

Uma vida pela memória

Foi abominável. Preso pelos soldados a mando do general golpista Augusto Pinochet, em 11 de setembro de 1973, o compositor e cantor Víctor Jara foi torturado até a morte. Levado ao Estádio Chile — que hoje leva seu nome —, teve as mãos decepadas e foi sumariamente fuzilado. Sua viúva, Joan Jara, partiu para o exílio em Londres, com as duas filhas, uma delas com Víctor. Ao retornar a Santiago, em 1984, dedicou a vida a descobrir quem matara o marido. Em outubro deste ano, a polícia americana prendeu o ex-militar Pedro Pablo Barrientos, acusado do crime. Ele será extraditado neste mês. Joan morreu em 12 de novembro, em Santiago, aos 96 anos.

