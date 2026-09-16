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‘Crise sem precedentes’: imprensa internacional repercute sessão do STF sobre Moraes

Veículos de diversos países retrataram o episódio como mais um capítulo da crise que envolve o Supremo e o caso do Banco Master

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2026, 12h22
Sessão plenária extraordinária do STF
Sessão plenária extraordinária do STF (Alejandro Zambrana/Divulgação)
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‘Crise sem precedentes’: imprensa internacional repercute sessão do STF sobre Moraes Priorizar nos meus resultados Google

A imprensa internacional repercutiu a sessão extraordinária do Supremo Tribunal Federal (STF) desta terça-feira, 15, para decidir se abriria ou não uma investigação sobre o ministro Alexandre de Moraes por sua relação com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

Veículos dos Estados Unidos, Reino Unido, EspanhaArgentina e outros países retrataram o episódio como mais um capítulo da crise que envolve o STF e o caso do Banco Master, destacando os possíveis impactos sobre a eleição presidencial brasileira.

Reuters

A agência de notícias Reuters, do Reino Unido, noticiou que o STF “decidirá se abre uma investigação sem precedentes sobre um ministro em exercício”, chamando Moraes de “um dos ministros mais poderosos” do Supremo.

“O Supremo Tribunal Federal do Brasil deve realizar nesta terça-feira uma audiência sem precedentes para decidir se investigará um de seus ministros mais poderosos por acusações de que ele assessorou um banqueiro acusado de liderar um esquema de fraude multibilionário, agravando uma crise que se aprofunda semanas antes de uma eleição presidencial acirrada”, disse a reportagem.

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Washington Post

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Nos Estados Unidos, o jornal Washington Post publicou uma notícia da agência de notícias Associated Press que afirma que o STF adiou a decisão sobre Moraes a poucos dias da eleição.

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“O Supremo Tribunal Federal do Brasil suspendeu nesta terça-feira as deliberações em um caso envolvendo um de seus ministros, que está agitando o período que antecede as eleições presidenciais do país, em outubro”, afirma o texto, sugerindo que uma decisão sobre Moraes poderá ser tomada só em dezembro. “Isso adiaria a decisão para muito depois da eleição, na qual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, despontam como os candidatos mais competitivos”, acrescenta.

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A publicação também afirma que Moraes e Mendonça “são vistos como estando em extremos opostos do espectro político polarizado do Brasil.”

The Guardian

O jornal britânico The Guardian destacou a sessão extraordinária de terça em uma reportagem intitulada “Conflito feroz irrompe no Supremo Tribunal do Brasil às vésperas da eleição presidencial”.

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“A Suprema Corte do Brasil foi lançada no que especialistas consideram a maior crise desde o retorno da democracia, na década de 1980, à medida que dois magistrados rivais entram em confronto às vésperas da eleição presidencial, com consequências imprevisíveis para a maior democracia da América Latina”, afirma o veículo.

O jornal diz ainda que, apesar de ter sido indicado pelo ex-presidente Michel Temer para a vaga no STF, Moraes é “amplamente associado” a Lula devido à sua “atuação bem-sucedida na acusação contra o pai de Flávio Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, por tramar um golpe fracassado após perder a eleição de 2022 para o veterano de esquerda”.

A crise parece propensa a prejudicar as chances de Lula conquistar um quarto mandato histórico, dada a associação generalizada que o público faz entre ele e Moraes, em razão do envolvimento do magistrado na prisão de Jair Bolsonaro”, afirma a reportagem do Guardian.

El País

Já o jornal espanhol El País noticiou que a sessão extraordinária ficará marcada “pelos insultos e ofensas trocados entre seus ministros”, acrescentando que as consequências do escândalo Master na eleição de 4 de outubro “permanecem incertas”.

“A audiência foi suspensa sem que os juízes sequer abordassem a espinhosa questão da análise das acusações de corrupção contra um de seus colegas e decidissem se abririam um inquérito”, afirma o El País.

“As expectativas eram altas porque o tribunal, em seus 135 anos de história, nunca havia investigado um de seus próprios membros, e porque o Brasil realizará eleições altamente disputadas em menos de três semanas.”

The Economist

O britânico The Economist afirmou que o STF “está em crise”, e que Moraes está no centro dela. A publicação destacou as suspeitas relacionadas aos vínculos do ministro com Vorcaro, além do embate com Mendonça.

“Moraes está sob suspeita por seus vínculos com Daniel Vorcaro, o homem por trás da maior fraude bancária da história do Brasil. Outro ministro, nomeado por Bolsonaro, vazou recentemente mensagens trocadas entre os dois.”

A reportagem ainda acrescenta que o cenário jurídico brasileiro pode mudar após as eleições presidenciais, visto que Flávio Bolsonaro prometeu perdoar seu pai, Jair, detido por tentativa de golpe de Estado, e “fazer uma limpa” no Supremo caso vença o pleito.

Clarín

O argentino Clarín afirmou que o evento com “gritos entre juízes” terminou sem resultados imediatos.

A reportagem diz que a crise está contaminando o Supremo, que, segundo o jornal, “opera de mandeira extremamente politizada em vista das eleições presidenciais de outubro, com juízes que se inclinam para um ou outro candidato”.

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