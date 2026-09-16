‘Crise sem precedentes’: imprensa internacional repercute sessão do STF sobre Moraes

A imprensa internacional repercutiu a sessão extraordinária do Supremo Tribunal Federal (STF) desta terça-feira, 15, para decidir se abriria ou não uma investigação sobre o ministro Alexandre de Moraes por sua relação com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

Veículos dos Estados Unidos, Reino Unido, Espanha, Argentina e outros países retrataram o episódio como mais um capítulo da crise que envolve o STF e o caso do Banco Master, destacando os possíveis impactos sobre a eleição presidencial brasileira.

Reuters

A agência de notícias Reuters, do Reino Unido, noticiou que o STF “decidirá se abre uma investigação sem precedentes sobre um ministro em exercício”, chamando Moraes de “um dos ministros mais poderosos” do Supremo.

Washington Post Continua após a publicidade Nos Estados Unidos, o jornal Washington Post publicou uma notícia da agência de notícias Associated Press que afirma que o STF adiou a decisão sobre Moraes a poucos dias da eleição. Continua após a publicidade “O Supremo Tribunal Federal do Brasil suspendeu nesta terça-feira as deliberações em um caso envolvendo um de seus ministros, que está agitando o período que antecede as eleições presidenciais do país, em outubro”, afirma o texto, sugerindo que uma decisão sobre Moraes poderá ser tomada só em dezembro. “Isso adiaria a decisão para muito depois da eleição, na qual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, despontam como os candidatos mais competitivos”, acrescenta. Continua após a publicidade A publicação também afirma que Moraes e Mendonça “são vistos como estando em extremos opostos do espectro político polarizado do Brasil.”

The Guardian

O jornal britânico The Guardian destacou a sessão extraordinária de terça em uma reportagem intitulada “Conflito feroz irrompe no Supremo Tribunal do Brasil às vésperas da eleição presidencial”.

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“A Suprema Corte do Brasil foi lançada no que especialistas consideram a maior crise desde o retorno da democracia, na década de 1980, à medida que dois magistrados rivais entram em confronto às vésperas da eleição presidencial, com consequências imprevisíveis para a maior democracia da América Latina”, afirma o veículo.

O jornal diz ainda que, apesar de ter sido indicado pelo ex-presidente Michel Temer para a vaga no STF, Moraes é “amplamente associado” a Lula devido à sua “atuação bem-sucedida na acusação contra o pai de Flávio Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, por tramar um golpe fracassado após perder a eleição de 2022 para o veterano de esquerda”.

“A crise parece propensa a prejudicar as chances de Lula conquistar um quarto mandato histórico, dada a associação generalizada que o público faz entre ele e Moraes, em razão do envolvimento do magistrado na prisão de Jair Bolsonaro”, afirma a reportagem do Guardian. El País Já o jornal espanhol El País noticiou que a sessão extraordinária ficará marcada “pelos insultos e ofensas trocados entre seus ministros”, acrescentando que as consequências do escândalo Master na eleição de 4 de outubro “permanecem incertas”. “A audiência foi suspensa sem que os juízes sequer abordassem a espinhosa questão da análise das acusações de corrupção contra um de seus colegas e decidissem se abririam um inquérito”, afirma o El País. “As expectativas eram altas porque o tribunal, em seus 135 anos de história, nunca havia investigado um de seus próprios membros, e porque o Brasil realizará eleições altamente disputadas em menos de três semanas.” The Economist O britânico The Economist afirmou que o STF “está em crise”, e que Moraes está no centro dela. A publicação destacou as suspeitas relacionadas aos vínculos do ministro com Vorcaro, além do embate com Mendonça. “Moraes está sob suspeita por seus vínculos com Daniel Vorcaro, o homem por trás da maior fraude bancária da história do Brasil. Outro ministro, nomeado por Bolsonaro, vazou recentemente mensagens trocadas entre os dois.” A reportagem ainda acrescenta que o cenário jurídico brasileiro pode mudar após as eleições presidenciais, visto que Flávio Bolsonaro prometeu perdoar seu pai, Jair, detido por tentativa de golpe de Estado, e “fazer uma limpa” no Supremo caso vença o pleito. Clarín O argentino Clarín afirmou que o evento com “gritos entre juízes” terminou sem resultados imediatos. A reportagem diz que a crise está contaminando o Supremo, que, segundo o jornal, “opera de mandeira extremamente politizada em vista das eleições presidenciais de outubro, com juízes que se inclinam para um ou outro candidato”.