Crise no Congo se aprofunda e ajuda humanitária é urgente, diz ONU

A ONU afirmou nesta sexta-feira que as necessidades humanitárias na República Democrática do Congo (RDC, ex-Zaire) aumentaram de tal forma durante o último ano que atualmente o dobro de cidadãos –cerca de 13 milhões– precisam de ajuda urgente.

O sub-secretário geral da ONU para assuntos humanitários, Mark Lowcock, afirmou nesta sexta-feira em conferência de doadores para a RDC que “as necessidades estão aumentando”, apesar de alguns avanços registrados nas infraestruturas locais, no acesso à educação, nas taxas de mortalidade infantil e de imunização.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou através de um vídeo que o principal problema para a resposta humanitária no país africano “é a falta de financiamento”. A ONU, através de seu plano de resposta humanitária lançado em janeiro para o ano de 2018, requer quase 1,7 bilhão de dólares para ajudar cerca de 10,5 milhões de congoleses.

A organização e seus parceiros também precisam de outros 504 milhões de dólares para atender a cerca de 807 mil refugiados em países vizinhos à RDC e para apoiar os mais de 540 mil refugiados de outros países que se encontram nessa nação africana.

No total, são necessários 2,2 bilhões de dólares em 2018, explicou Lowcock, ao explicar que o valor representa “menos de 50 centavos por dia para cada uma das pessoas cujas vidas tentamos salvar”.

O porta-voz do Escritório de Coordenação Humanitária da ONU (OCHA), Jens Laerke, explicou que o órgão não fixou nenhum objetivo financeiro concreto durante a conferência de doadores de hoje.

O Governo da RDC não quis comparecer à conferência por considerar que esta oferece uma imagem “injusta” do país e que deve ser o Estado quem deve tomar a iniciativa de gestão humanitária. Lowcock, em gesto diplomático, afirmou que o Governo de Joseph Kabila, presidente do país, “está assumindo as rédeas nesta crise” e que a ONU o apoia.

Lowcock destacou que em 18 de janeiro a ONU e Kabila lançaram conjuntamente o atual plano humanitário em Kinshasa, enquanto o governador da província de Tanganika assinou recentemente acordo para facilitar o acesso de ajuda humanitária e de coordenação.

Também destacou que o Governo se comprometeu com verba de 100 milhões de dólares para os próximos 18 a 24 meses destinada à reintegração de refugiados, de retornados e de deslocados internos.

“Vamos continuar trabalhando juntos. Estamos falando com eles sobre um evento de continuidade a esta conferência, a ocorrer no local e data em que o Governo [congolês] decidir”, acrescentou Lowcock, apesar de enfatizar a deterioração da situação no país.

O oficial da ONU disse ainda que a violência étnica piorou no leste do país e que a metade do Congo que antes não sofria com o conflito armado, experimentou altos níveis de violência durante 2017. “Além disso, uma transição política está criando tensões e o Congo foi vítima de um choque externo devido à vertiginosa queda do preço de matérias-primas”, continuou.

Neste contexto, disse Lowcock, “o número de pessoas que precisam de assistência humanitária na RDC em 2018 duplicou desde o ano passado para 13 milhões”. A RDC também sofre epidemias, ao experimentar o “pior surto de cólera em 16 anos, além da violência sexual”, finalizou o chefe humanitário.

A insegurança alimentar e a desnutrição também pioraram nos últimos anos.

