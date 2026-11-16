O príncipe William e sua esposa, Kate Middleton, estão aproveitando os três dias de sua viagem oficial a Mumbai, na Índia, para experimentar atividades pouco convencionais para o cotidiano real. Nesta segunda-feira, 16, o Príncipe e a Princesa da Gales participaram de uma partida de críquete de rua (mais conhecida como Taco em terras brasileiras) junto do ex-jogador Sachin Tendulkar e experimentaram o metrô da terceira maior cidade indiana.

A agenda do casal prevê três dias de compromisso, que incluem a cerimônia de entrega do Prêmio Earthshot, a iniciativa ambiental criada por William para reconhecer soluções inovadoras para lidar com os desafios ambientais, e uma reunião com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi.

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