Corpo de magnata britânico Mike Lynch é encontrado após naufrágio na Itália

Equipes de resgate italianas recuperaram nesta quinta-feira, 22, o corpo do magnata britânico do setor de cibersegurança Mike Lynch, que estava desaparecido desde que seu superiate de luxo afundou na costa da Sicília, na Itália, há três dias.

A Guarda Costeira anunciou que todos os passageiros do sexo masculino foram encontrados depois do incidentes. Uma fonte próxima à operação de resgate disse à agência de notícias Reuters que o corpo da filha de Lynch, Hannah, de 18 anos, é o único que ainda não apareceu.

Além de Lynch e sua filha, outras cinco pessoas não sobreviveram ao naufrágio. O chef de cozinha do iate, Recaldo Thomas, foi a primeira vítima a ser encontrada, poucas horas após o incidente. Já os corpos do presidente internacional da empresa Morgan Stanley, Jonathan Bloomer, sua esposa, Judy, bem como o advogado Chris Morvillo e sua mulher, Neda, foram retirados do mar na quarta-feira.

Quinze pessoas conseguiram escapar do desastre com vida, incluindo a esposa de Lynch, Angela Bacares.

O naufrágio

Lynch, de 59 anos, havia convidado seus amigos para um passeio no iate de sua família após ser absolvido, em junho, de um grande julgamento de fraude nos Estados Unidos, relacionado à aquisição de sua empresa Autonomy Corp pela HP no valor de US$ 11 bilhões (cerca de R$ 60,7 bilhões na cotação atual).

O iate de 56 metros, chamado Bayesian, transportava 22 pessoas e estava ancorado no porto de Porticello, perto de Palermo, quando foi atingido por tornado. Vincenzo Zagarola, um oficial da guarda costeira, afirmou que no momento do incidente os ventos ultrapassaram os 110 km/h, o que classifica uma “tempestade violenta” na escala Beaufort. A embarcação de luxo afundou a 50 metros de profundidade.

O desastre foi uma surpresa para especialistas navais, para quem o veleiro deveria ter suportado a tempestade por ter sido construído por um fabricante italiano de alta qualidade, Perini Navi. Giovanni Costantino, CEO do Italian Sea Group e proprietário do estaleiro Perini, disse que o Bayesian era “um dos barcos mais seguros do mundo” e praticamente “inafundável”.

As autoridades portuárias italianas abriram uma investigação para determinar se a tripulação cumpriu todas as medidas de segurança adequadas em resposta ao incidente.

Os preços do aluguel da embarcação de luxo podiam chegar até US$ 215 mil (cerca de R$ 1,1 milhão na cotação atual) por semana.