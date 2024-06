Corpo de apresentador de TV famoso por dietas é encontrado na Grécia

Após cinco dias de buscas, o corpo do apresentador de TV britânico e “guru das dietas” Michael Mosley, de 67 anos, foi encontrado na ilha de Symi, na Grécia, neste domingo, 9. A informação foi confirmada por sua esposa, Clare Bailey, que emitiu um comunicado dizendo que o apresentador fez um caminho errado durante um passeio e acabou desmaiando, de acordo com publicação da BBC News. Mosley ficou conhecido por livros sobre alimentação e métodos para beneficiar a saúde.

O apresentador saiu para uma caminhada na praia de Agios Nikolaos, localizada na ilha grega, na última quarta-feira, 5, por volta das 13h30 no horário local, mas não retornou. Nos dias que se seguiram, as equipes de buscas utilizaram drones, helicópteros, cães farejadores e contaram com apoio de moradores para tentar localizar Mosley.

Imagens de câmeras de segurança do mesmo dia do desaparecimento mostraram um homem que poderia ser o apresentador caminhando em um terreno rochoso e sob intenso calor já distante da praia onde o passeio teve início. Ele carregava um guarda-chuva e estava nas imediações da marina de uma vila chamada Pedi.

“Ele fez uma subida incrível, pegou o caminho errado e desabou onde não poderia ser facilmente visto pela extensa equipe de busca”, disse Claire no comunicado.

Localização do corpo teve ajuda de câmeras

As equipes de buscas fizeram ainda uma varredura na costa com câmeras e uma das imagens apontava o que seria um corpo humano. O prefeito da ilha de Symi solicitou, então, que funcionários de um bar na região da praia de Agia Marina checassem o entorno da cerca do estabelecimento, que fica a 30 minutos a pé da Vila de Pedi. Foi assim que Mosley foi encontrado. O guarda-chuva estava perto do corpo.

Uma porta-voz da polícia local informou à BBC que o corpo já foi examinado por um legista e que não há indícios de que a morte tenha sido causada por natureza criminosa.

Fama ligada ao universo das dietas

Mosley ganhou fama por difundir dietas baseadas em jejum intermitente, como a 5:2, e também com baixa ingestão de carboidratos, o método Fast 800, para redução de peso.

Ao lado de Claire, preparava um espetáculo a ser apresentado no teatro no Reino Unido para divulgar meios para ter uma alimentação mais saudável, dormir bem e reduzir os problemas de saúde física e mental.

A partir deste domingo, estava previsto o início da série “Noite sem Fim”, da BBC e conduzida por Mosley, durante o Fantástico (TV Globo), mas a transmissão foi cancelada em virtude da morte do apresentador.

Ele apresentou o programa de TV “Trust Me, I’m a Doctor”, o podcast “Just One Thing”, da BBC Radio 4, e atuou como colunista do Daily Mail. Mosley deixa quatro filhos.

“É devastador ter perdido Michael, meu marido maravilhoso, engraçado, gentil e brilhante. Tivemos uma vida incrivelmente sortuda juntos. Nós nos amávamos muito e éramos muito felizes juntos”, declarou Claire.