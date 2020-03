Coronavírus: EUA fecham fronteira com o Canadá

O presidente americano, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira, 18, que a fronteira norte dos Estados Unidos com o Canadá será fechada para o “tráfego não essencial” como medida para conter o avanço do novo coronavírus. A decisão foi tomada por “consentimento mútuo” e o comércio não será afetado, assegurou Trump.

Segundo estimativa do jornal The New York Times, os Estados Unidos e o Canadá reportaram juntos mais de 6.000 casos e 130 mortes em decorrência da pandemia.