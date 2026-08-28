Coroado aos 3 anos, rei de Uganda morre após décadas no poder

Um dos diversos ‘reis’ de Uganda, Oyo Nyimba Rukidi IV, morreu na última quinta-feira, 27, após 31 anos ocupando o papel de monarca do pequeno reino de Tooro, localizado no oeste do país. De acordo com informações divulgadas pelo primeiro-ministro de Tooro, Calvin Akiiki, o monarca morreu por volta das 22h no horário local (16h no horário de Brasília). A causa da morte não foi revelada.

Rukidi IV foi um dos monarcas mais jovens do mundo ao assumir o poder, tendo apenas 3 anos no momento de sua coroação, em 1995. Ele reinou até os 34 anos, e sua morte provocou uma onda de lamentos nas redes sociais de Uganda, dada a dimensão de sua figura.

Apesar de Uganda ser uma república, governada por representante eleito, o país mantém áreas denominadas como reinos em seu território, que contam com suas próprias famílias reais, cujo chefe é o equivalente à noção ocidental de rei — embora o título varie a depender do idioma local. No caso de Rukidi, ele ocupava o papel de Omukama de Tooro.

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