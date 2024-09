Coreia do Norte realiza testes de mísseis balísticos com ‘super-ogivas’

A Coreia do Norte realizou nesta quarta-feira, 18, novos testes de mísseis balísticos táticos liderados por Kim Jong Un, informou a agência estatal KCNA, capazes de transportar e detonar o que o informe descreveu como “super-ogivas”.

O lançamento de mísseis equipados as armas “supergrandes” e mísseis de cruzeiro modificados faz parte de uma estratégia para fortalecer as capacidades nucleares e de armas convencionais do país, em resposta ao que Kim classificou como “ameaças graves de forças externas”.

O líder norte-coreano enfatizou “a necessidade de continuar a reforçar a força nuclear, ter a capacidade técnica militar mais forte e a potência ofensiva esmagadora no campo das armas convencionais também”, segundo a KCNA.

De acordo com a agência estatal, os testes incluíram o novo modelo Hwasongpho-11-Da-4.5, que faria parte de uma série de mísseis balísticos táticos de curto alcance que estão em desenvolvimento pelo país. Os disparos atingiram uma área montanhosa no nordeste da Coreia do Norte, de acordo com militares sul-coreanos. É a segunda vez que Pyongyang lança testes de mísseis em uma semana.

Continua após a publicidade

Parceria com a Rússia

O chefe de pesquisa sobre os militares da Coreia do Norte no Instituto Coreano de Análises de Defesa administrado pelo governo de Seul, Shin Seung-ki, destacou um possível interesse da Rússia nas armas que estão sendo desenvolvidas pela vizinha problema. Enquanto isso, autoridades de Kiev alegaram que há sinais de que alguns dos mísseis usados por Moscou na guerra contra a Ucrânia foram fabricados pelo regime de Kim Jong-un.

Shin também afirmou que o lançamento dos mísseis é provavelmente o primeiro com a intenção de atingir um alvo em terra, algo geralmente restrito a áreas marítimas ou ilhas desabitadas.