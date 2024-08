Coreia do Norte diz que voltará a receber turistas estrangeiros em dezembro

A Coreia do Norte vai reabrir suas fronteiras para o turismo internacional em dezembro, após quatro anos de controle rigoroso devido à pandemia de Covid-19, informaram as agências de turismo chinesas nesta quarta-feira, 14.

A agência Koryo Tours, com sede em Pequim, anunciou em seu site que o país recluso receberá turistas na cidade de Samjiyon, perto da fronteira com a China, e “provavelmente no resto do país” em dezembro deste ano. “Tendo esperado por mais de quatro anos para fazer este anúncio, a Koryo Tours está muito animada com a abertura do turismo norte-coreano mais uma vez”, disse a empresa.

Outra agência de viagens, a KTG Tours, com sede em Shenyang, também anunciou que Samjiyon estaria aberta a turistas internacionais a partir do inverno.

Projetada do zero, a cidade de Samjiyon foi inaugurada em 2019 e foi descrita pelo regime do ditador norte-coreano Kim Jong-un como uma “utopia socialista”. O projeto foi executado ao longo de dez anos para ser um “epítome da civilização moderna”, segundo o governo, contendo 10 mil imóveis, um museu, um estádio e diversas construções públicas.

Em julho, o líder norte-coreano demitiu alguns altos funcionários pela administração “irresponsável” da cidade.

Controle da fronteira

A Coreia do Norte ficou, em grande parte, fechada para turistas estrangeiros desde o início da pandemia de Covid-19, em 2020. Os voos para entrar e sair do país foram retomados apenas em fevereiro do ano passado, quando um pequeno grupo de russos viajou até lá para um passeio privado.

Com o estreitamento dos laços entre Moscou e Pyongyang, altos funcionários do governo russo, incluindo o presidente Vladimir Putin, visitaram o país desde o ano passado. No entanto, o país ainda não havia reaberto suas fronteiras para turistas de todos os países.