Coreia do Norte anuncia suspensão de testes nucleares e de mísseis

O ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, anunciou nesta sexta-feira (20) que seu país suspenderá todos os testes de mísseis e fechará o local onde os últimos testes nucleares foram realizados.

“A partir de 21 de abril, a Coreia do Norte irá parar com os testes nucleares e lançamentos de mísseis intercontinentais”, diz a nota oficial divulgada pela KCNA, a agência de notícias oficial do regime.

A decisão foi tomada durante uma reunião do comitê central do Partido dos Trabalhadores da Coreia, que aconteceu nesta sexta para discutir questões políticas relacionadas a uma “nova etapa” de um período “histórico”.

“Vamos fechar um local de testes nucleares no lado norte do país para provar nossa promessa de suspender os testes nucleares”, informou a KCNA.

O anúncio foi feito menos de uma semana antes do histórico encontro entre Kim Jong-un e o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, na primeira cúpula intercoreana em 11 anos.

Moon disse que Kim está disposto a discutir a desnuclearização total e que ele não insistirá para que as tropas americanas sejam retiradas da Coreia do Sul como parte de qualquer acordo.