Coreia do Norte anuncia expansão de suas forças nucleares ‘em qualidade e quantidade’

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A Coreia do Norte anunciou a ampliação “em qualidade e quantidade” de sua capacidade nuclear, além de um plano de modernização militar. Kim Jong-un defende que um exército forte garante a paz, enquanto testes de armamentos e o status nuclear “irreversível” reforçam a postura do país após o fracasso das negociações com os EUA.

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A Coreia do Norte anunciou que vai ampliar sua capacidade nuclear “tanto em qualidade quanto em quantidade” como parte de um plano de modernização das Forças Armadas, informou a agência de notícias estatal KCNA nesta sexta-feira, 10.

A decisão foi tomada durante uma reunião geral da comissão militar central do partido governante, o Partido dos Trabalhadores da Coreia (PTC), realizada na quinta-feira. Segundo a imprensa estatal, o encontro aprovou medidas para “fortalecer a força nuclear tanto em qualidade quanto em quantidade e avançar com o plano de padronizar, especializar e modernizar as bases militares”.

Durante a reunião, o líder norte-coreano, Kim Jong-un, afirmou que apenas um exército forte é capaz de garantir a “verdadeira paz” e a segurança nacional, defendendo o fortalecimento da capacidade de dissuasão diante das ameaças externas.

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Também foi discutida a ampliação do papel do Departamento Geral de Reconhecimento, a agência de inteligência militar da Coreia do Norte, para aprimorar suas capacidades de reconhecimento e coleta de informações, de acordo com a KCNA.

Nuclearização ‘irreversível’

Continua após a publicidade O anúncio ocorre poucos dias após Kim acompanhar testes de armamentos do destróier naval Kang Kon, de 5.000 toneladas, que capotou durante sua cerimônia de lançamento no ano passado, mas foi reparado. Na ocasião, o líder também reiterou a intenção de equipar a Marinha norte-coreana com armas nucleares. Desde o fracasso da cúpula realizada em Hanói, em 2019, entre Kim e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a Coreia do Norte passou a afirmar que seu status como potência nuclear é “irreversível”. As negociações terminaram sem acordo devido às divergências sobre a desnuclearização do país e o alívio das sanções internacionais. Continua após a publicidade