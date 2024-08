Convenção do Partido Democrata deve reunir 20 mil pessoas em Chicago

Nesta semana, Chicago será o local da Convenção Nacional Democrata de 2024. Mais de 20 mil pessoas devem se reunir na cidade, incluindo 5 mil delegados e suplentes, para formalizar a plataforma do partido e confirmar as candidaturas da vice-presidente Kamala Harris e do governador de Minnesota Tim Walz.

Após o anúncio do presidente Joe Biden em 21 de julho, indicando que não buscará a reeleição, Harris lançou uma campanha de duas semanas, na qual garantiu o apoio necessário para se tornar a candidata do partido à presidência. O endosso de Biden uniu os democratas em torno da vice-presidente, que escolheu Walz como seu companheiro de chapa no início de agosto. A chapa foi certificada no dia seguinte.

A convenção, marcada para ocorrer entre os dias 19 e 22 de agosto no United Center, apresentará as conquistas da administração Biden e permitirá ao partido reconhecer a decisão de Biden de apoiar Harris. Manifestantes pró-palestinos planejam protestar em resposta à postura do governo Biden no conflito entre Israel e Hamas.

A programação inclui discursos de líderes do partido, como o presidente Joe Biden, a primeira-dama Jill Biden, os ex-presidentes Barack Obama e Bill Clinton, além de Hillary Clinton e líderes do Congresso. Kamala Harris fará seu discurso de aceitação na quinta-feira, enquanto Walz falará na quarta.

O evento será transmitido ao vivo em diversas plataformas online, incluindo YouTube, X, TikTok e Prime Video. Um evento paralelo, “DemPalooza”, ocorrerá no McCormick Place Convention Center, oferecendo atividades interativas e treinamentos de campanha.