Um vazamento de 15,6 milhões de documentos internos do Deutsche Bank, o maior banco da Alemanha, revelou como a instituição ignorou repetidamente alertas sobre operações financeiras suspeitas para preservar negócios altamente lucrativos com clientes de alto risco, entre eles oligarcas russos sob sanções internacionais e o financista americano Jeffrey Epstein, condenado por crimes sexuais. A investigação, divulgada nesta terça-feira, 17, também identificou movimentações de centenas de milhões de dólares ligadas a Epstein, além de operações envolvendo recursos de origem suspeita e empresas associadas a figuras próximas ao Kremlin.

Batizada de Inside Deutsche Bank, a apuração é considerada a maior investigação jornalística já realizada a partir de um vazamento de dados bancários. O trabalho foi conduzido por mais de 230 jornalistas de 50 veículos de comunicação de diferentes países, entre eles Le Monde, Financial Times, Der Spiegel, The New York Times, elDiario.es e a emissora alemã ZDF. Os arquivos foram entregues por dois denunciantes, cujas identidades foram preservadas, à jornalista investigativa sul-africana Khadija Sharife e ao jornalista indiano Josy Joseph, que compartilharam o material com o consórcio internacional.

Os documentos, que abrangem atividades do banco desde o início da década de 2010, incluem e-mails de executivos, relatórios confidenciais, avaliações de risco e registros de transações. Em conjunto, mostram que a instituição colocou interesses comerciais acima de sanções internacionais, normas de prevenção à lavagem de dinheiro e até mesmo de suas próprias regras internas de governança.

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As revelações representam um novo golpe para a imagem do banco, que passou anos tentando se recuperar de uma sequência de escândalos financeiros e problemas judiciais. Em 2018, Christian Sewing assumiu o comando da instituição com a promessa de promover uma ampla reestruturação e torná-la mais conservadora. O material vazado, porém, aponta que práticas questionáveis continuaram mesmo durante sua gestão.

O histórico de irregularidades inclui o envolvimento do banco no escândalo das hipotecas de alto risco nos Estados Unidos, que resultou em uma multa de 7,2 bilhões de dólares em 2017, e na manipulação da taxa interbancária Libor, pela qual a instituição pagou mais de 2 bilhões de euros em penalidades.

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Oligarcas russos

Um dos principais capítulos da investigação trata da relação do Deutsche Bank com empresários russos próximos ao Kremlin. Em 2014, após a anexação da Crimeia pela Rússia, a instituição atuou como intermediária de um esquema conhecido como mirror trading (negociação espelhada), que permitiu a transferência de mais de 10 bilhões de dólares para fora do país na primeira metade daquela década.

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O mecanismo envolvia operações coordenadas entre as subsidiárias do banco em Moscou e Londres e era utilizado por oligarcas e empresários russos para contornar controles de capital e transferir fortunas para o Ocidente. Entre os beneficiários estavam nomes como Roman Abramovich, Suleiman Kerimov e Oleg Deripaska.

Mesmo depois de o esquema vir a público, em 2015, e de sanções internacionais atingirem Moscou, o Deutsche Bank resistiu a abandonar esse mercado. Documentos internos mostram que executivos temiam perder até 61% da receita anual da divisão de gestão de patrimônio na Rússia e no Leste Europeu caso adotassem regras mais restritivas para os clientes.

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Para preservar os negócios, funcionários defenderam mecanismos que permitissem contornar limitações regulatórias, como a chamada solicitação reversa, pela qual clientes assinavam documentos declarando que haviam procurado espontaneamente os serviços do banco. A instituição também estruturou operações para continuar administrando discretamente fortunas russas na Suíça e em Luxemburgo.

A estratégia persistiu mesmo depois da invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022. Pressionado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos a identificar clientes russos incluídos em listas de sanções, o banco resistiu a fornecer informações. Segundo os documentos, a instituição entregou um levantamento com dados ocultados e reconheceu internamente ter omitido milhares de relações comerciais com clientes russos atingidos pelas medidas internacionais.

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Milhões movimentados para Epstein

Outro núcleo da investigação envolve Jeffrey Epstein, que manteve contas no Deutsche Bank entre 2013 e 2019, apesar de ter sido condenado cinco anos antes por aliciar uma menor para prostituição.

Segundo os arquivos, funcionários do banco ignoraram alertas internos para preservar os rendimentos gerados pelo relacionamento comercial com o financista. Nesse período, mais de 580 milhões de dólares em cheques e transferências eletrônicas suspeitas circularam por suas contas. O valor é aproximadamente o dobro do que havia sido divulgado anteriormente em um relatório do Senado americano.

Um relatório interno classificado como estritamente confidencial registrou que um analista havia aprovado transferências suspeitas relacionadas a modelos russas em 2017. Embora tivesse recebido orientação para investigar o histórico das operações, o funcionário encerrou os alertas associados às transações.

A relação comercial só foi encerrada na primavera de 2019. Mesmo durante o processo de fechamento das contas, um funcionário do banco escreveu duas cartas de recomendação para Epstein, afirmando que a instituição não tinha conhecimento de problemas relacionados à operação ou à utilização de suas contas. Os relatórios de atividades suspeitas só foram enviados às autoridades depois que o financista morreu na prisão, em agosto daquele ano.

Armas e petróleo russo

A investigação também identificou episódios em que o Deutsche Bank flexibilizou suas próprias regras para continuar participando de negócios considerados lucrativos, inclusive no setor de armamentos.

Em dezembro de 2017, o comitê de risco reputacional da instituição aprovou garantias financeiras para a entrega de 490 veículos blindados ao Catar, em um contrato de 2 bilhões de euros. Na época, o país enfrentava um bloqueio imposto por nações vizinhas do Golfo. Embora as regras internas do banco restringissem o financiamento de exportações de armas ofensivas para regiões de tensão, a operação foi aprovada sob o argumento de que os veículos seriam entregues sem torres e munições, que estavam previstas em contratos separados.

Outro episódio envolve o financiamento indireto de atividades ligadas ao petróleo russo. Em julho de 2020, o banco anunciou que deixaria de financiar novos projetos de exploração de petróleo no Ártico. Cinco meses depois, porém, aprovou uma transferência de 1,5 bilhão de euros da empresa comercial Trafigura para viabilizar a compra de participação no megaprojeto Vostok Oil, controlado majoritariamente pela estatal russa Rosneft.

A operação foi aprovada apesar de alertas da própria unidade de crimes financeiros, que a classificou como uma atividade de alto risco envolvendo uma entidade sancionada.