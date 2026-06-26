Comércio global de cocaína e metanfetamina está em expansão recorde, aponta ONU

O comércio global de drogas ilícitas está em expansão significativa, com recordes na produção de cocaína e nas apreensões de metanfetamina, segundo um levantamento das Nações Unidas divulgado nesta sexta-feira, 26. O Relatório Mundial sobre Drogas, publicado anualmente, alerta que o surgimento de novas substâncias está preenchendo a lacuna deixada pelo colapso na oferta de heroína.

A produção de cocaína saltou para cerca de 4.100 toneladas métricas de produto puro em 2024 — o ano mais recente com dados registrados —, um aumento de quatro vezes em uma década; ao mesmo tempo, as apreensões de metanfetamina sugerem que a produção cresce 13% ao ano, informou documento do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC, na sigla em inglês).

“Observamos um aumento sem precedentes de novos tipos de drogas no mercado e, de forma preocupante, algumas são mais potentes ou perigosas do que as anteriores”, afirmou a diretora executiva do UNODC, Monica Juma, em um comunicado.

Queda na oferta de heroína e NPS

A produção de ópio no Afeganistão — país que historicamente dominava o fornecimento — despencou em 2023, depois que o Talibã retomou o poder e proibiu a atividade; desde então, não houve recuperação, o que levou a uma queda na oferta e no consumo de heroína, droga derivada do ópio.

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No entanto, 2024 registrou um aumento acentuado nos novos opioides sintéticos, como fentanis ou nitazenos (ainda mais potentes), que podem estar preenchendo, ao menos em parte, a lacuna deixada pela heroína, especialmente na Europa.

“Os casos de opioides sintéticos classificados como NPS (novas substâncias psicoativas) nos sistemas de alerta precoce aumentaram em 2023 e 2024 na maioria das regiões — com destaque para Europa, Oceania e África —, sugerindo uma recente diversificação por parte dos agentes do mercado”, informou o UNODC.

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O relatório aponta que a América do Norte, onde o fentanil substituiu a heroína de forma ampla, registrou um aumento de cerca de 10% nos NPS identificados em 2024, quando comparado ao ano anterior; já na Europa e na Oceania, esse número cresceu mais de 80% e 150%, respectivamente.

Cocaína

A oferta e a demanda por cocaína — esta última mais difícil de mensurar — continuaram a apresentar forte crescimento, segundo o relatório. O documento também revelou que a forma de consumo de cocaína mudou, ao mesmo tempo em que a pureza aumentou e os preços caíram.

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“Pesquisas qualitativas realizadas em 2024 indicam uma expansão do uso de cocaína, para ambientes sociais que extrapolam a vida noturna, e sua integração às rotinas diárias, juntamente com um aumento no uso de crack entre grupos socioeconomicamente desfavorecidos e uma transição do uso de heroína para o de crack”, afirmou o relatório.

Dados sobre pessoas em tratamento para uso de drogas sugerem um aumento significativo no consumo de crack na Europa Ocidental e Central a partir de 2015, acrescentou o texto.