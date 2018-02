Combates em Ghuta Oriental comprometem trégua na Síria

1. Ataque do governo em reduto rebelde na Síria zoom_out_map 1 /14 Fumaça sobe dos edifícios após o bombardeio na aldeia de Mesraba, na região de Ghouta ocupada por rebeldes e sitiada nos subúrbios da capital Damasco - 19/02/2018 (Hamza Al-Ajweh/AFP) Fumaça sobe dos edifícios após o bombardeio na aldeia de Mesraba, na região de Ghouta ocupada por rebeldes e sitiada nos subúrbios da capital Damasco - 19/02/2018

3. Ataque do governo em reduto rebelde na Síria zoom_out_map 3 /14 Criança síria ferida em bombardeios atribuídos às forças do governo chora enquanto recebe tratamento em um hospital na cidade rebelde de Hamouria, na região sitiada de Ghouta Oriental, nos arredores da capital, Damasco - 19/02/2018 (Abdulmonam Eassa/AFP) Criança síria ferida em bombardeios atribuídos às forças do governo chora enquanto recebe tratamento em um hospital na cidade rebelde de Hamouria, na região sitiada de Ghouta Oriental, nos arredores da capital, Damasco - 19/02/2018

4. Ataque do governo em reduto rebelde na Síria zoom_out_map 4 /14 Homem faz orações ao lado de corpos preparados para o o funeral de vítimas civis mortas durante ataques aéreos do governo na cidade rebelde de Arbin, na região sitiada de Ghouta Oriental - 20/02/2018 (Amer Almohibany/AFP) Homem faz orações ao lado de corpos preparados para o o funeral de vítimas civis mortas durante ataques aéreos do governo na cidade rebelde de Arbin, na região sitiada de Ghouta Oriental - 20/02/2018

5. Ataque do governo em reduto rebelde na Síria zoom_out_map 5 /14 Menino ferido recebe tratamento em um hospital em Douma após ataques aéreos do governo na aldeia síria de Mesraba, na região sitiada de Ghouta Oriental, nos arredores da capital Damasco - 19/02/2018 (Hamza Al-Ajweh/AFP) Menino ferido recebe tratamento em um hospital em Douma após ataques aéreos do governo na aldeia síria de Mesraba, na região sitiada de Ghouta Oriental, nos arredores da capital Damasco - 19/02/2018

6. Ataque do governo em reduto rebelde na Síria zoom_out_map 6 /14 Homem carrega uma criança ferida em bombardeios do governo na cidade rebelde de Hamouria, na região sitiada de Ghouta Oriental, nos arredores da capital Damasco - 19/02/2018 (Abdulmonam Eassa/AFP) Homem carrega uma criança ferida em bombardeios do governo na cidade rebelde de Hamouria, na região sitiada de Ghouta Oriental, nos arredores da capital Damasco - 19/02/2018

7. Ataque do governo em reduto rebelde na Síria zoom_out_map 7 /14 O pequeno Mohammed chora enquanto recebe tratamento em um hospital em Kafr Batna depois de ter sido ferido com sua mãe nos ataques aéreos das forças do governo na cidade de Jisreen, na região sitiada de Ghouta Oriental - 20/02/2018 (Ammar Suleiman/AFP) O pequeno Mohammed chora enquanto recebe tratamento em um hospital em Kafr Batna depois de ter sido ferido com sua mãe nos ataques aéreos das forças do governo na cidade de Jisreen, na região sitiada de Ghouta Oriental - 20/02/2018

8. Ataque do governo em reduto rebelde na Síria zoom_out_map 8 /14 Nuvem de fumaça é vista na sequência de um ataque aéreo das forças do governo sírio à cidade rebelde de Hamouria, na região sitiada de Ghouta Oriental, nos arredores da capital Damasco - 21/02/2018 (Abdulmonam Eassa/AFP) Nuvem de fumaça é vista na sequência de um ataque aéreo das forças do governo sírio à cidade rebelde de Hamouria, na região sitiada de Ghouta Oriental, nos arredores da capital Damasco - 21/02/2018

9. Ataque do governo em reduto rebelde na Síria zoom_out_map 9 /14 Membros da defesa civil síria resgatam um homem dos escombros após ataque aéreo das forças do governo no reduto rebelde de Hamouria, na região sitiada de Ghouta Oriental - 21/02/2018 (Abdulmonam Eassa/AFP) Membros da defesa civil síria resgatam um homem dos escombros após ataque aéreo das forças do governo no reduto rebelde de Hamouria, na região sitiada de Ghouta Oriental - 21/02/2018

10. Ataque do governo em reduto rebelde na Síria zoom_out_map 10 /14 Menino corre em frente a edifício completamente destruído durante ataques aéreos das forças do regime sírio na cidade rebelde de Douma, na região sitiada de Ghouta Oriental - 20/02/2018 (Hamza Al-Ajweh/AFP) Menino corre em frente a edifício completamente destruído durante ataques aéreos das forças do regime sírio na cidade rebelde de Douma, na região sitiada de Ghouta Oriental - 20/02/2018

11. Ataque do governo em reduto rebelde na Síria zoom_out_map 11 /14 Cão corre em meio aos escombros após um poderoso ataque aéreo das forças do governo da Síria na cidade rebelde de Hamouria, na região sitiada de Ghouta Oriental, nos arredores da capital, Damasco - 21/02/2018 (Abdulmonam Eassa/AFP) Cão corre em meio aos escombros após um poderoso ataque aéreo das forças do governo da Síria na cidade rebelde de Hamouria, na região sitiada de Ghouta Oriental, nos arredores da capital, Damasco - 21/02/2018

12. Ataque do governo em reduto rebelde na Síria zoom_out_map 12 /14 Homem é socorrido por membros da defesa civil da Síria. Os ataques aéreos do regime após três dias de intensos bombardeios no reduto rebelde de Ghouta já deixaram ao menos 300 mortos - 20/02/2018 (Hamza Al-Ajweh/AFP) Homem é socorrido por membros da defesa civil da Síria. Os ataques aéreos do regime após três dias de intensos bombardeios no reduto rebelde de Ghouta já deixaram ao menos 300 mortos - 20/02/2018

13. Ataque do governo em reduto rebelde na Síria zoom_out_map 13 /14 Nuvens de fumaça surgem na sequência de um poderoso ataque aéreo do regime sírio contra o reduto rebelde de Hamouria, na região sitiada de Ghouta Oriental - 20/02/2018 (Abdulmonam Eassa/AFP) Nuvens de fumaça surgem na sequência de um poderoso ataque aéreo do regime sírio contra o reduto rebelde de Hamouria, na região sitiada de Ghouta Oriental - 20/02/2018

14. Ataque do governo em reduto rebelde na Síria zoom_out_map 14/14 Homem resgata uma criança ferida após ataque aéreo das forças do governo sírio no reduto rebelde de Hamouria, na região sitiada de Ghouta Oriental nos arredores da capital, Damasco - 21/02/2018 (Abdulmonam Eassa/AFP) Homem resgata uma criança ferida após ataque aéreo das forças do governo sírio no reduto rebelde de Hamouria, na região sitiada de Ghouta Oriental nos arredores da capital, Damasco - 21/02/2018

Ataques aéreos e disparos de foguete foram reportados nesta terça-feira na região de Ghuta Oriental, comprometendo a “trégua humanitária” diária decretada na Síria pela Rússia, grande aliada do regime de Bashar Assad.

Após uma noite relativamente calma, o período estipulado para o cessar-fogo entrou em vigor às 9h do horário local (4h em Brasília) e se estendeu até às 14h. A trégua durante as cinco horas diárias deveria se repetir pelos próximos 30 dias, segundo o que foi imposto pela diplomacia russa.

Contudo, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), duas pessoas morreram e outras 16 ficaram feridas nesta terça, após uma série de ataques das forças governamentais.

“Vinte e cinco morteiros, ataques aéreos e barris de explosivos foram lançados (pelo regime) em Ghuta, matando dois civis, incluindo uma criança”, indicou o diretor da ONG, Rami Abdel Rahman.

Porém, a agência oficial de notícias do regime de Bashar Assad, Sana, acusou grupos rebeldes que ocupam a região de violarem a trégua primeiro, após dispararem foguetes contra os corredores humanitários perto da cidade de Al-Rafidain. O ataque teria o objetivo de impedir que civis deixem a área, segundo a agência oficial.

O corredor deveria ser usado para a evacuação de pessoas feridas e para a entrada de comboios da ONU e outras agências humanitárias com suplementos e outros materiais de primeira necessidade durante a trégua.

O general russo Viktor Pankov também acusou os rebeldes de dispararem contra o corredor humanitário, aberto às 9h00 pelo Exército russo. “Atualmente, há tiros intensos por parte dos combatentes e nenhum civil saiu” do reduto rebelde, lamentou, citado pelas agências russas.

A Presidência da Rússia depositou sobre os rebeldes a responsabilidade para o sucesso da trégua e cobrou o fim de suas “provocações” em um comunicado.

Ghuta Oriental, região a leste da capital Damasco, é alvo há 10 dias de uma violenta campanha aérea do regime, que já fez mais de 560 vítimas civis.

População sem ajuda

Com os ataques desta terça, nenhum ferido foi evacuado, enquanto nenhuma ajuda humanitária pode ser encaminhada. “Constatamos que os combates continuam (…), o que torna impossível enviar comboios”, indicou Jens Laerke, porta-voz do Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários (Ocha).

Sitiada desde 2013, Ghuta Oriental e seus 400.000 habitantes sofrem, além dos bombardeios, de uma escassez de alimentos e remédios. De acordo com o Ocha, mais de 700 pessoas precisam de evacuação médica de emergência, enquanto 12% das crianças com menos de cinco anos sofrem de desnutrição grave e uma criança em cada três de um retardo de crescimento.

O porta-voz da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tarik Jasarevic, afirmou que sua agência possui uma lista de 1.000 pessoas à espera de evacuação médica, incluindo 600 em um estado “moderado a severo”.

A recente ofensiva do regime e de seu aliado russo desativaram vários hospitais no enclave e geraram um aumento nos preços dos alimentos, de acordo com o Ocha.